El actor Mauricio Garza es todo un loquillo, pero solo en la serie 40 y 20, en donde encarna a "'Fran' Cossio", personaje que se ha ganado el cariño del público por su divertida manera de ser.

Mauricio celebra que dicho papel haya llegado a su vida y qué mejor que la gente lo siga conociendo en la nueva temporada del programa que comenzó el pasado 20 de noviembre por el canal Las Estrellas.

"'Fran' trae nuevas aventuras, pero también andará más tranquilo aunque sin perder su locura porque habrá una mayor relación con sus padres, entonces él no quiere que sus papás estén juntos porque le fascina su vida rebelde de vivir entre semana con su mamá y el fin de semana con su papá. La mamá lo lleva con la psicóloga que es Montserrat Olivier y ahí tendrá un idilio con ella", dijo.

El regiomontano charló con El Siglo de Torreón de su trabajo en 40 y 20, serie que poco a poco ha ido descubriendo su quinta temporada, la cual ha sido muy bien recibida por los televidentes de habla hispana.

"Estoy feliz y emocionado. La gente nos pedía mucho una nueva entrega y gracias a Dios se dio todo para que se hiciera. Vienen temáticas diferentes, la familia más reunida, los personajes estaremos más participativos".

Mientras atendía un pendiente laboral en Los Ángeles, California, el artista externó que algo que de igual manera ha influido en el éxito de 40 y 20 es el elenco en el que figuran Jorge "El Burro" Van Rankin o Michelle Rodríguez.

"Fíjense que es muy divertido trabajar con ellos y no es por presumir, pero cuando tenemos actores invitados siempre nos dicen, 'hay que padre, aquí se respira un ambiente muy relajado y divertido', y la verdad es que sí,todo es muy alivianado. Ahora, con esto de la pandemia nos unimos más y les cuento que aquí nadie lucha con el ego de nadie".

Al igual que las demás producciones de Televisa, 40 y 20 se grabó con exhaustivas medidas de sanidad con el fin de evitar la propagación de COVID-19 entre el elenco y el equipo de producción, según detalló Mauricio.

"Tuvimos cuidado en todo. Se sanitizaba seguido. Todo el tiempo nos checaban la temperatura, nos lavábamos las manos a cada rato. Realizamos la serie en 10 semanas y nadie se enfermó, eso quiere decir que hicimos las cosas bien".

Recalcó Garza que no hay mejor alivio para esta contingencia que disfrutar de programas de comedia y con ello olvidar un poco lo que ha acarreado el coronavirus a nivel nacional e internacional.

"Hay que reírnos un rato y con esto que estamos viviendo nos hace falta y qué mejor que con 40 y 20, una serie muy querida por las personas, es como decirles, 'aquí está para que se la pasen a gusto y en familia'".

Por otro lado, Mauricio destacó que se siente agradecido con la vida porque le dio a "Nicolás", en la adaptación de Telemundo de Yo soy Betty, la fea; Betty en Nueva York. Como se recordará en la versión colombiana lo encarna Mario Duarte.

"A la serie le ha ido muy bien tanto en su paso por la pantalla chica, como en su estadía en Netflix. Disfruté mucho haciendo a 'Nicolás'. Nunca pude tener contacto con Mario ni con nadie de la telenovela original".

Mauricio Garza reveló que hoy en día puede decir que ha sido parte de proyectos que han dejado huella como los citados. Manifestó que seguirá laborando para que su curriculum se nutra cada vez más.

"Estoy feliz, pero evidentemente le sigo 'talachando' para siempre seguir creciendo y hacer proyectos diversos. Quiero realizar una película y se me metió a la cabeza la idea de volver a la música, ya ando grabando unas cositas".

Mauricio, quien justo se dio a conocer en un programa musical que fue Código fama, explicó que desea interpretar rolas positivas.

"Quiero hacer algo padre porque luego vemos artistas que se quieren volver reguetoneros, que traen una imagen que nada que ver y además presentan melodías muy grotescas. Deseo entonar rolas frescas y tranquilas".

En cuanto a su canal de Youtube, Garza dijo que por ahora lo pausó para dedicarse al 100 por ciento a 40 y 20.

"Me encanta hacer videos, paré tantito, pero ya me voy a reactivar. La gente está viendo mucho los videos por eso me animé y además lo mejor es que muestro tal y como soy, sin máscaras", relató.

Por último, Mauricio Garza dijo que como nació en Monterrey, ha hecho varias visitas a Torreón, por la cercanía entre ambas ciudades.

"Torreón se me hace un sitio maravilloso. Tengo rato que no voy, una vez me presenté en el Centro Saulo con el elenco de Código fama. Pasando esta pandemia, ojalá me pueda dar la vuelta".