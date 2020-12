el siglo de torreón

Sobre la avenida Hidalgo se controla la entrada y la salida de los visitantes al mercadito navideño de Torreón pero una vez adentro, la aglomeración en los pasillos se sale de control sin que nadie actúe para dispersar.

Jaime Adame acudió la tarde de ayer domingo con su esposa y sus tres hijos para comprar lo que les hacía falta para terminar de decorar su hogar con motivos navideños. A pesar de que ha tenido a familiares contagiados por COVID-19, dice que salir con la familia les ayuda a desestresarse.

"Nosotros venimos con nuestros tapabocas y mi mujer cuida a los muchachos de no estar tan pegados de las personas. Necesitamos distraernos del mentado coronavirus", declara.

Por su parte, Juan Pablo dijo que solo entraba de "volada" a comprar heno y unas luces que le faltaban para terminar de arreglar su casa. "Mi mamá no me pudo acompañar este año, es una persona mayor por lo que está en riesgo su salud, en cambio yo vengo rápido, ya sé lo que tengo que comprar para irme de volada", dijo el joven apresurado.

Sobre las medidas sanitarias, Juan Pablo afirmó que la gente es la que no respeta: "yo me vine directo para entrar por la (avenida) Juárez, pero me topé con la noticia de que la entrada y salida eran por la Hidalgo. Aunque sí hay gel y termómetro a la entrada, la misma gente no respetamos la sana distancia, es difícil tomar en cuenta esta medida".

CONTROL DE ACCESOS

Así como Jaime y Juan Pablo, un común denominador en la tarde noche del domingo fue ver a familias completas acudir a este espacio que se vuelve un referente en temporada decembrina.

Entre las avenidas Juárez e Hidalgo, sobre la calle Idelfonso Fuentes, se instaló como cada año el mercadito navideño, en esta ocasión por la pandemia estuvo a punto de cancelarse, pero al aplicar un programa piloto se pudo aperturar.

En los alrededores del espacio, los pasillos se encuentran bloqueados con malla para que la gente respete los accesos establecidos en la avenida Hidalgo; ahí una persona toma la temperatura y ofrece gel antibacterial, además hay un tapete desinfectante.

Aunque en muchos sitios se tiene prohibida la entrada a menores de edad, así como a adultos mayores, en el mercadito esta restricción no se toma en cuenta.

Son dos pasillos paralelos donde se congregan los locales y aun cuando se estableció que estarían operando al 50 por ciento de su capacidad, las imágenes muestran que no es así, ya que casi todos los espacios están ocupados.

Los comerciantes esperan que las ventas repunten y llaman a los ciudadanos a que también tomen conciencia y acaten las medidas sanitarias establecidas por el Subcomité Técnico de Salud en La Laguna.

Rebasados

Las medidas sanitarias se salieron de control. *Se estableció que la entrada y salida al mercado navideño fuera por la avenida Hidalgo. *No se restringe el acceso a niños ni adultos mayores como en otros establecimientos. *En los pasillos no hay sana distancia.