Sergio Pérez logra histórico triunfo en la Fórmula Uno

Tuvieron que pasar más de 50 años para que un piloto mexicano conquistara el primer lugar en una carrera de la Fórmula Uno. Sergio Pérez, en su penúltima actuación con Racing Point, logró la hazaña y lo hizo de la manera más épica, al remontar desde el último lugar, para cubrirse de gloria en el Gran Premio de Sakhir.

"Espero no estar soñando. He estado soñando tantos años con este momento que me tomó 10 años. Es algo increíble", comentó el piloto tapatío al bajarse de su monoplaza.

"No sé qué decir. En la primera vuelta había perdido toda opción, la carrera se había acabado para mí. Pero no desistí. Es increíble haber ganado, no me lo puedo creer", declaró "Checo".

Pedro Rodríguez era el único mexicano en subir a lo más alto del podio de la categoría reina del automovilismo, lo consiguió por última vez en el Gran Premio de Bélgica el 7 de junio de 1970, y antes también lo logró en Sudáfrica en 1967. Desafortunadamente murió tras un choque en las 200 millas de Norisring el 11 de julio de 1971.

"Me han contado que tenia un talento tremendo... Una pena que murió tan joven", dijo Pérez. "Para los mexicanos no es fácil abrirse paso en la Fórmula Uno y tener éxito en este deporte. Ojalá que podamos tener a otro mexicano de clase en la grilla".

El mexicano no tiene asegurada su participación en la siguiente temporada, aunque existe una posibilidad de que pueda firmar con la escudería Red Bull al final de esta campaña.

"Quiero seguir", dijo Pérez. "Si no puedo estar en la grilla el año próximo, lo estaré en 2022".

LA CARRERA

"Checo" largó en la quinta posición, y tras una excelente arrancada, se vio envuelto en un incidente con Charles Leclerc, quien tocó el auto del mexicano el cual hizo un trompo, pudo continuar, pero tuvo que entrar a pits y se fue hasta la última posición; en el incidente quedaron fuera de la carrera Leclerc y también Max Verstappen, quien al eludir a Pérez, chocó con el muro de contención.

125 PUNTOS suma Sergio Pérez en la campaña, está ubicado en la cuarta posición.

Para la décima vuelta "Checo" ya estaba en el puesto 12, y gracias a su gran ritmo era décimo tras el giro 20.

En la trigésima vuelta el mexicano ya era quinto, y cuando en la 42 paró su coequipero Lance Stroll, Pérez ya estaba en tercer lugar, detrás de los Mercedes del provisional George Russell y Valtteri Bottas.

APROVECHA FALLA

Russell parecía encaminado a la victoria en su debut con las "Flechas plateadas", hasta que su equipo cometió un garrafal error cuando lo llamaron junto a Bottas para otro repostaje cuando el coche de seguridad rodaba en la pista con 25 vueltas por completar.

A Bottas le colocaron un neumático duro en vez de medio, por lo que tuvieron que rectificar. Pero a Russell lo llamaron de nuevo a boxes, por haberle "mezclado ruedas", que reordenaron en una siguiente parada.

De tal suerte, "Checo" se encontró de cara con una oportunidad de oro: era líder, rodando por detrás del auto de seguridad a poco más de veinte vueltas para el final.

Russell se le acercaba peligrosamente y parecía que era cuestión de tiempo para rebasarlo, pero a falta de nueve vueltas, y cuando estaba a poco más de dos segundos del mexicano, sufrió un pinchazo que lo llevó nuevamente a los pits, por lo que Pérez pudo extender su ventaja y hacer historia para México; Esteban Ocon, quien fue coequipero de "Checo" hace algunos años finalizó segundo, y Lance Stroll, su compañero actual, completó el podio.

Al momento de escuchar el Himno Nacional mexicano en el podio, Pérez soltó en llanto al coronar el gran esfuerzo que ha hecho durante su carrera.

SU MEJOR TEMPORADA

La victoria le dio a Pérez 25 puntos, con lo que subió al cuarto lugar en la clasificación de pilotos al sumar 125 unidades, superando las 101 que logró en 2016.

El mexicano tiene una ventaja de 13 puntos sobre Daniel Ricciardo, de Renault, a falta de la carrera del próximo fin de semana en Abu Dabi.

LO FELICITAN

Tras la victoria, varias figuras del deporte mexicano, así como dirigentes o aficionados en general, felicitaron al tapatío por su gran logro.

"Qué puedo decir...este cab..es un verdadero guerrero y merece esto y más", señaló el piloto retirado Adrián Fernández.

"Qué orgullo increíble, ¡Arriba México, Arriba Jalisco", señaló Lorena Ochoa, la mejor golfista mexicana de la historia.

"¡Grande Checo!", escribió en sus redes sociales el empresario Carlos Slim Domit, hijo del millonario Carlos Slim, quien ha apoyado de gran forma a Pérez.