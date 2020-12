Errol Spence Jr, venció a Danny 'Swift' García

l Campeón Mundial unificado de peso Welter, Errol "The Truth" Spence Jr. derrotó al excampeón de dos divisiones Danny "Swift" García en el AT&T de Arlington, Texas.

"El momento es surrealista", dijo Spence. "Al regresar del accidente, siento que me vi bastante bien esta noche. Durante todo el campo de entrenamiento me sentí bien. Le dije a la gente que no quería una pelea de puesta a punto. Les demostré a todos que soy el mejor en las 147 libras".

Spence (27-0, 21 KO's) retuvo sus títulos del WBC y la FIB con una actuación impresionante en su ciudad natal. Controló gran parte de la acción con su jab, para dañar lentamente el ojo izquierdo de su oponente. "Su jab fue largo y me hizo perder un poco el tiempo", dijo García. "Esa fue la clave de la pelea. A todo lo demás siento que me adapté. El jab fue lo único que fue mejor de lo esperado".

García (36-3, 21 KO's), conocido como un contragolpeador supremo, eligió su lugar contra el implacable ataque de Spence, teniendo éxito ocasional con su gancho derecho de contraataque y golpes al cuerpo. Sin embargo, Spence fue el peleador más preciso, conectando el 26 por ciento de sus golpes al 17 de García.

Después de 12 rounds, los jueces anotaron la pelea 117-111 y 116-112 dos veces, todas para Spence. "Trabajé mi jab y usé mis ángulos porque ese fue mi mejor movimiento. "Ha sido un año y medio largo, así que voy a relajarme durante una semana o dos y luego volver a hacerlo. Demostré que he vuelto y que estoy aquí para quedarme".