Seguimos en etapa de contracción: IMEF

Aunque la tendencia en la actividad económica sigue en ascenso, la reanimación es titubeante y, en el margen, parece estar debilitándose, así lo revela el Indicador IMEF de noviembre, que es regulado por el Inegi.

"No se presentan números favorables, seguimos en etapa de contracción", explicó Rodrigo Pérez Garza, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Laguna. "El mes pasado, el indicador manufacturero por fin había superado el número 50, que ya es una etapa de expansión; en la tendencia no decía eso. Entonces la tendencia no miente y en noviembre baja, entonces ahorita tenemos los indicadores manufacturero y no manufacturero en contracción.

"Esto quiere decir que el empleo no se está recuperando al 100 por ciento, la gente no está contratando, la gente no está comprando, los pedidos de las personas de las encuestas, de los industriales y de los comercios no son favorables, por eso estamos en los 40 puntos y eso significa que seguimos en contracción", añadió.

El Indicador IMEF Manufacturero disminuyó en noviembre 1.1 puntos para ubicarse en 48.5 unidades. Así, este Indicador permaneció en zona de contracción (<50) por 18 meses consecutivos, ya que el dato ajustado por estacionalidad de octubre se revisó a la baja para quedar en 49.6 puntos. Su serie tendencia-ciclo aumentó 0.9 puntos para cerrar en 49.3 unidades y continuar en zona de contracción por 18 meses consecutivos. Por su parte, el Indicador ajustado por tamaño de empresa se mantuvo en 53.9 unidades, ubicándose en zona de expansión por quinto mes consecutivo.

El Indicador IMEF No Manufacturero registró en noviembre un aumento de 1.5 puntos para cerrar en 49.5 unidades y ubicarse en zona de contracción por décimo mes consecutivo. La serie tendencia-ciclo de ese indicador aumentó 0.9 para quedar en 49.6 unidades y, así, permaneció en zona de contracción por 19 meses seguidos. Por su parte, el Indicador ajustado por tamaño de empresa cayó 0.4 unidades para ubicarse en 48.4 unidades, con lo que se mantuvo en la zona de contracción por 12 mes consecutivo.

Los resultados del Indicador IMEF de noviembre, junto con la información de la coyuntura, confirman que la tendencia de la actividad económica sigue en ascenso, pero la reanimación es titubeante y, en el margen, parece estar debilitándose. Esto resulta claro en el sector manufacturero, que después de un fuerte repunte en los meses previos, en noviembre mostró una corrección a la baja, si bien la tendencia sigue siendo ascendente. Por su parte, durante noviembre el sector no manufacturero mostró una mejora y su tendencia también es ascendente. Con las cifras ajustadas por estacionalidad de noviembre, ambos indicadores se ubicaron en zona de contracción, observándose que sus tendencias ciclo se acercan al umbral de los 50 puntos.