Wolves envía su apoyo a Raúl Jiménez; entrenan con playera en su honor

Los jugadores del Wolverhampton Wanderers calentaron antes del encuentro ante el Liverpool con camisetas de apoyo a Raúl Jiménez, que sufrió una fractura de cráneo hace una semana.

La camiseta portaba el nueve de Jiménez, así como la inscripción "The pack is with you", traducido al español como "La manada está contigo".

El mexicano, de 29 años, se encuentra recuperándose de la operación a la que se sometió hace una semana, después de chocar cabeza con cabeza con David Luiz.

Su estado es positivo y se espera que la próxima semana pueda ser trasladado a su domicilio, donde comenzará su rehabilitación.