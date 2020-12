Abren casillas para elecciones legislativas en Venezuela

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Indira Alfonzo, informó este domingo que el 95 % de los centros de votación para las legislativas ya estaban abiertos cerca de las 14.00 GMT, cuatro horas después de lo previsto para la apertura total de estos puntos.

"A esta hora tenemos el 99.9 % de instalación nacional y el 95 % de apertura de centros de votación en todo el país", dijo Alfonzo en su primer boletín, sin detallar cuáles regiones presentan el retraso.

Unos 20.7 millones de venezolanos están llamados a participar en esta contienda en la que 14,400 aspirantes compiten por 277 escaños.

"Estamos hablando de 14,220 centros de votación (...) los venezolanos tendremos la oportunidad hoy, 6 de diciembre, de ejercer el derecho al sufragio de forma libre y soberana", prosiguió Alfonzo.

La normal electoral establece que los centros deben abrir a las 6:00 hora local (10:00 GMT), un principio que siempre se cumple con un porcentaje bajo de retraso debido a problemas para la constitución de las mesas de votación como fallos eléctricos o la ausencia de personal.

La rectora insistió en un llamamiento a participar en estos comicios, a los que no acudirá la mayoría opositora que controla actualmente la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y que no serán reconocidos por la Unión Europea (UE) ni por la Organización de Estados Americanos (OEA).

A votar "confiando total y absolutamente en lo que ha sido la puesta en escena de un servicio electoral del CNE, donde se han dado todas y cada una de las condiciones para que el día de hoy podamos ejercer de forma rápida (...) segura y confiable nuestro voto", dijo.

El CNE informó a través de su cuenta en Twitter que el proceso está siendo observado por "veedores internacionales" provenientes de países como Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y algunas naciones de África.

"Hay una movilización nacional, evitando aglomeraciones (...) estamos dando un gran ejemplo hoy como país", añadió luego a periodistas la rectora, al recordar que el CNE está vigilando que se cumplan las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la pandemia por la COVID-19, que hasta ahora ha dejado 916 muertes en el país.