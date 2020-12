SALUD BUCAL

SÍMBOLO DE VIDA

En la mitología griega, el caduceo fue regalado por Apolo a Hermes, quien le regaló a su vez la flauta de Pan, también llamada siringa. A veces se confunde el caduceo con la vara de Esculapio, usada como símbolo de la medicina. Él caduceo es el símbolo tradicional de Hermes y presenta dos serpientes que serpentean alrededor de un bastón a menudo alado. Se utilizaba erróneamente como símbolo de la medicina en lugar de la Vara de Esculapio, especialmente en los Estados Unidos. El diseño del caduceo de dos serpientes tiene asociaciones antiguas y consistentes con el comercio, la elocuencia, la negociación, la alquimia y la sabiduría. El uso moderno del caduceo como símbolo de la medicina se estableció en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX como resultado de errores documentados, malentendidos y confusión. El registro del ejercito y la armada del 28 de junio de 1902, varios oficiales Médicos estaban descontentos con la elección, ya que no escogieron este símbolo por sus connotaciones médicas, la vara representa el poder, las serpientes la sabiduría y las almas la diligencia y actividad, cualidades que poseen los Médicos, pero sin razonamiento para ser el símbolo de la medicina. Un símbolo es una representación conceptual que expone en forma figurativa y un tanto velada una serie de atributos y cualidades filosóficas. La odontología ha utilizado para expresar su profesión, el caduceo o bastón de Hermes, éste es una vara de olivo adornada con guirnaldas que con el tiempo fueron sustituidas por serpientes. Hermes no sólo fue un dios griego, sino también un filósofo a quien se le atribuyen secretos de alquimia, lo que implica una reflexión profunda en busca de la verdad. Caduceo de Hermes. Así, el Caduceo es un símbolo de rectitud, voluntad y firmeza, cuya interpretación puede ser la siguiente: el bastón propiamente dicho corresponde al Árbol de la vida, símbolo de equilibrio y armonía; la esfera en su parte superior representa la perfección y la luz; el par de alas es una alegoría de lo sutil y la libertad de quien alcanza ese estado ideal, las serpientes, representan la dualidad, ambas se entrecruzan tres veces a lo largo del Árbol de la vida; estos cruces indican los senderos que se recorren durante la Vida. Las serpientes son representan el conocimiento que solo tienen los iniciados, los que tienen la sabiduría. El simbolismo de los logotipos es, pues más importante de lo que parece a primera vista, ya que la adulación a Hermes no se limita al uso del caduceo, sino que empieza a matizar el tejido ético de la práctica médica.

Incluso la Asociación Médica Americana usó el símbolo por un tiempo, pero en 1912, después de una discusión considerable, el caduceo fue abandonado por la AMA y la vara de Asclepio fue adoptada en su lugar. Este cambio al uso de la vara de Asclepio para simbolizar la medicina también se puede ver en el ejército de los Estados Unidos. El Cuerpo Médico del Ejército, que ha popularizado el caduceo, mientras retiene el caduceo por su propia placa e insignia, ahora es parte del Departamento Médico del Ejército , que desde entonces ha adoptado la Vara de Asclepio como su símbolo principal. Además, cuando la Fuerza Aérea de los Estados Unidos diseñó nuevas insignias médicas, también adoptó la vara de Asclepio.

¿Cuál símbolo debería representar la odontología? La escuela de Medicina y Dentistería de la Universidad de...

...Rochester, New York, decidió en octubre de 1985, reemplazar el caduceo de Hermes por el báculo de Esculapio, como signo oficial de la institución y que se encontraba en uso desde 1928.

Actualmente la vara de Esculapio sirve de emblema del cuerpo médico del ejército en Gran Bretaña, Alemania, Suecia, Francia, México y Filipinas. En 1818, los Estados Unidos también incluyeron este símbolo en las insignias del cuerpo de Sanidad Militar; Las fuerzas aéreas lo adoptaron en 1957. En 1912 la American Medical Association adoptó el símbolo de Esculapio como emblema oficial de esta organización. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo usa desde su fundación en 1947. Un trascendental paso que fue muy bien sustentado ante la Junta de Directores por uno de sus miembros, quien hizo notar que se volvía a colocar de esta manera a Esculapio en su lugar correspondiente, como el verdadero representante de la profesión médica.