Pide aclarar en qué se usará préstamo

La regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Lizeth Inungaray, cuestionó que nuevamente se pretenda endeudar al municipio de Matamoros, además reprochó al tesorero Agustín Jaime Sifuentes que se "brinque" a las Comisiones de Hacienda y Obras Públicas, ya que no se les convocó a reunión para informar sobre la solicitud del crédito por más de 24 millones de pesos y las obras a realizar.

"Deme la relación de las obras que se están ejecutando y dónde se encuentran ubicadas, así como el monto a ejercer para evitar incurrir en una ilegalidad, puesto que debe dejarse claro si es el Ayuntamiento o el Congreso del Estado el que tiene que validar la reestructuración ante Banobras y usted solo habla de necesidades, pero no las precisa", dijo la edil.

Luego el tesorero le aclaró que su propuesta era en dos sentidos: la reestructuración de la deuda con el crédito que se solicitó hace varios años y la solicitud de otro préstamos con Banobras.

Lizeth Inungaray le insistió en que antes de autorizar la formalización de la solicitud de dicho crédito, se les aclarara en qué proyecto se aplicaría, a lo que el tesorero respondió: "ahorita no le puedo decir porque primero necesitamos la aprobación del Cabildo y luego pasarla al Congreso y si no lo aprueba el Congreso no tiene caso que le pase la relación, lo primero es cumplir con los requisitos".

"Eso tenía que pasar primero por la Comisión de Obras y de Hacienda, es únicamente una solicitud, es el primer paso de los requisitos, así como en su momento fueron aprobados los 50 millones de pesos en administraciones anteriores, que es el mismo procedimiento. Tesorero, usted no invita a las comisiones de Obras Públicas y de Hacienda para explicar y solo lo pasa directamente al Cabildo, cuando primero lo tiene que pasar a las comisiones", le reviró la edil.

La única respuesta del tesorero fue que él solo le estaba dando seguimiento a una propuesta del presidente municipal Horacio Piña a efecto de cumplir con los requisitos.

Luego intervino el secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega de León, quien dijo: "regidora, según lo que está diciendo el tesorero para que Banobras lo autorice, primero se tiene que presentar la solicitud y una vez que el Cabildo lo llegue a autorizar entonces vamos a ver cuáles son las necesidades que se tiene. Todavía no se los va a gastar, porque todavía ni se los prestan, no se los han autorizado. Si se autoriza realizar la solicitud del préstamo deberíamos citar comisiones y empezar a planear en qué se van a gastar esos dineros".