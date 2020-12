PIÉNSALO, PIÉNSALO

LA CRISIS DEL COVID Y LA RESTAURACIÓN DE LA NAVIDAD

La humanidad se encuentra en un punto de inflexión, un tiempo de prueba del que o podríamos salir mejor o retroceder drásticamente. Es un momento en que se sacuden tanto nuestras categorías como nuestras formas de pensar y entran en cuestionamiento nuestras prioridades y estilos de vida. La navidad es una de estas categorías que entran en crisis y la cuestión es si sale mejor o peor de ella.

Ciertamente la situación de la navidad anterior a la pandemia no era la mejor: atrapada en la vorágine del consumismo, cambió el niño Dios por un viejo gordo promotor de ventas; el maravilloso intercambio en el que Dios se hace humano para que el hombre se haga divino, deja de ser la gran noticia de la humanidad, al perderse entre desesperanzados y desesperantes anuncios comerciales; el inició de la realización de los planes salvadores de Dios que viene a juzgar con justicia, y a doblegar a los violentos, se cambia por una competencia desigual en que ganan los poderosos; del anuncio de paz y armonía del hombre con Dios, con sus semejantes, con la naturaleza y consigo mismo, solo queda un lejano e incierto anhelo de paz que se obnubila ante la cruel realidad de caos que lo agobia y que le quita su paz interior, lo convierte en depredador de los recursos de la tierra, lo enfrenta contra todos considerándolos sus enemigos y rompe con lo divino y lo trascendente.

Se han perdido los motivos para mirar al futuro con ánimos y esperanza, no se escucha ya el anuncio del programa de justicia y de paz de un rey bueno (salmo 71). La pandemia ha vaciado de su oropel la Navidad; desprovista de su boato, corremos el riesgo de llorar su devaluada versión e incluso podríamos intentar restablecerla con remedos melancólicos.

Pero en vez de lamentarnos por lo que ha cambiado, podemos mejor buscar en la profundidad del acontecimiento navideño el auténtico sentido y la experiencia del Dios con nosotros. La situación crítica a la que nos ha arrastrado el COVID-19 puede ser la oportunidad no sólo de darle su original sentido teórico, sino, sobre todo, de disponernos a la salvación que nos trae; encontrar un lugar entre los pequeños y sencillos, que nunca han aprendido el arte de complicar las cosas, para descubrir los signos del misterio de Dios, trazados en la historia de la humanidad y del universo. Y, sobre todo, ponernos en contacto con Jesús, el gran signo de la presencia amorosa del Padre. Liberados de la autosuficiencia orgullosa a causa de la crisis en la que nos ha puesto la pandemia, tenemos la oportunidad de ser sencillos, para poder descubrir la presencia de un niño con poder liberador, que sale en defensa de los oprimidos, que rige a su pueblo justamente, que trae la justicia y la paz, que ayuda al que se encuentra sin amparo (cfr. Salmo 71).

La crisis del COVID-19 ha hecho tambalear nuestros funcionalismos y tenemos que revisar y modificar nuestros roles y hábitos para poder salir de la crisis como mejores personas; esta situación exige que todo nuestro ser esté presente; no podemos replegarnos a nuestros viejos roles y maneras, necesitamos crear un futuro nuevo y mejor, sintiendo en estas fiestas la presencia del Señor que es fiel y responde al clamor de su pueblo. No podemos volver a la navidad que teníamos antes de la crisis, es un buen tiempo para descubrir la falacia de convertir el individualismo en el principio rector de nuestra sociedad y saber que nos necesitamos mutuamente; que la vanidad y la superficialidad que había atrapado las fiestas navideñas no nos han hecho ningún bien.

Los corazones han sido puestos a prueba. La crisis ha suscitado nuevas actitudes, deseos de recrear nuestro mundo con gestos bien concretos de transformación, pero necesitamos ver claro, elegir bien y actuar en consecuencia.