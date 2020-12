Jefes busca seguir con su gran paso

- La buena noticia para los Broncos de Denver es que hoy tendrán nuevamente a un quarterback detrás del centro. La mala noticia es que los Jefes de Kansas City también.

Los Jefes (10-1) buscan hilvanar su séptima victoria de la mano de su virtuoso pasador y de la segunda ofensiva más productiva de toda la NFL, una unidad que promedia 31,6 puntos por encuentro.

Será un desafío mayúsculo para unos Broncos (4-7), derrotados en tres de sus últimos cuatro encuentros.

Denver se vio obligado a recurrir la semana pasada al receptor del equipo de prácticas Kendall Hinton (1 de 9 completos para 13 yardas y dos intercepciones) como quarterback titular debido al positivo por COVID-19 del suplente Jeff Driskel y a la ausencia por rastreo de contactos de los otros tres pasadores del equipo: Drew Lock, Brett Rypien y el veterano Blake Bortles.

Lock se perfila para retomar sus labores como titular detrás del centro, siempre una buena noticia para los Broncos. Pero la exigencia será mayúscula considerando que debe mantener el paso con Mahomes. Denver apenas tiene dos encuentros con al menos 27 puntos en los ocho inicios de Lock.

Mahomes no tiene ninguno de esos problemas. La semana pasada se convirtió en el primer quarterback en la historia de la liga con cuatro juegos de al menos 30 pases completos y 300 yardas. En la temporada tiene 30 envíos de touchdown y apenas dos intercepciones, el tercer jugador en la historia de la NFL en sumar al menos 30 pases de touchdown antes de su tercera intercepción de la campaña.

Más importante aún, nunca ha perdido en seis inicios ante los Broncos, incluyendo el encuentro de la semana siete en el que guió a los Jefes a un contundente triunfo de 43-16 en Denver.

La defensiva de los Broncos, sin embargo, es la séptima mejor de la liga en yardas permitidas por la vía aérea y séptima con 31 capturas en lo que va de la campaña. No obstante, Denver ha admitido al menos 30 puntos en cinco de sus últimos seis juegos en la temporada, aunque en buena medida se debe a sus 26 pérdidas de balón, la mayor cantidad en toda la NFL.

CHOQUE DIVISIONAL

La defensiva de los Carneros de Los Ángeles sigue siendo una de las más dominantes de la NFL. Los Cardenales de Arizona solían tener una de las ofensivas más dinámicas de toda la liga.

Hoy en Glendale, dos fuerzas chocarán frente a frente con el único objetivo de reencontrar el camino de la victoria y mantenerse firmes dentro del panorama de playoffs por la Conferencia Nacional.

Por un lado, los Cardenales (6-5) llegan al encuentro con derrotas en tres de sus últimos cuatro cotejos y se aferran de momento a una ventaja de un juego en el último lugar hacia la postemporada. El mal momento es directamente atribuible al pasador de segundo año Kyler Murray y a una ofensiva que tiene apenas 38 puntos totales en sus últimos dos encuentros luego de promediar 29,5 en los primeros nueve partidos de la campaña.

Pero Murray no es el único que ha encontrado adversidades. El quarterback de los Carneros Jared Goff tiene apenas cuatro pases de touchdown a cambio de seis intercepciones en los últimos cuatro juegos. Los Ángeles (7-4) han encontrado la manera de irse 2-2 en ese lapso gracias a una defensiva que contuvo a Russell Wilson y a Tom Brady en semanas consecutivas.

Buena parte del éxito de la cuarta mejor defensiva de la NFL (19,5 puntos por juego) radica en el estelar tackle defensivo Aaron Donald, quien es segundo en la liga con 10 capturas y acumular ocho derribos de pasador en sus últimos cuatro enfrentamientos ante Arizona.

Programación semana 13