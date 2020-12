Acusan a ganadora de Mexicana Universal de robar bolso a participante

Este fin de semana el nombre de Mexicana Universal y de Lupita Jones volvió a ser tendencia en las redes sociales por la acusación de una de sus participantes hacia la ganadora por un supuesto robo.

La chica Itzel Hernández compartió un video dando a conocer su versión sobre los hechos, en los que asegura que la ganadora, Griselle Osuna es una de las principales sospechosas de haberle hurtado su bolso, pues al preguntarle por él tras publicar una fotografía luciendo una bolsa similar, ella evadió responder con imágenes obtenidas de Google'.

Itzel argumenta que en ningún momento quiso acusar a Griselle, por lo que primero optó por preguntar si alguien le había vendido el bolso y si podría mostrar el código de autenticidad para librarse de dudas.

Al enviarle la imagen del código, Itzel descubrió que se trataba de uno extraído de una fotografía genérica del Internet, por lo que sus sospechas aumentaron.

Tras ser señalada por cientos de internautas, Griselle apareció en un video desde su cuenta aclarando la situación y asegurando que se trata de una 'jugada en su contra'.

"Hola, como ustedes saben, esta semana ha surgido una situación, sólo quiero decirles que me parece injusto y me resistí a tener que acreditar la propiedad de mis pertenencias por capricho, distorsión y mala voluntad de una persona. No creo que nadie esté obligado a demostrar la propiedad de nadie, de lo compres, te regalen o tienes (...) Por eso no contesté ni quise entrar en el juego de la atacante", expresó.

Al mostrar el supuesto bolso el cuestión con su funda y caja, internautas notaron rápidamente que se trataba de uno diferente, pues el de la imagen es más grande que el que enseña.

Luego de ser criticadas, Lupita Jones tomó postura supuestamente en la situación, pidiéndole a Itzel que se retractara y pidiera disculpas por las acusaciones.

