Paul Aguilar no se sintió valorado en América

Después de anunciar su salida y despedirse del América, Paul Aguilar rompió el silencio sobre sus últimos meses en las Águilas en donde contó que tras el fallecimiento de su padre, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca estuvo al pendiente de él en todo momento, algo que la directiva del cuadro azulcrema no hizo.

"Siempre lo he dicho, voy a estar agradecido con Pachuca, ahí me dieron la oportunidad, Jesús Martínez en todo momento estuvo en contacto conmigo en el fallecimiento de mi padre, cosa que la directiva del América no hizo", comentó en entrevista para TUDN.

A pesar de que terminó su ciclo y no fue como lo esperaba, Paul Aguilar estará agradecido con el cuadro de Coapa, equipo al que siempre va a querer.

"América para mí fue muy importante, el equipo de mis amores, lo voy a seguir amando, pero hay que entender que esto es así, se cortan caminos".