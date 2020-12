¿Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos en Spider-Man 3?; Zendaya responde

Luego de confirmarse el rodaje de la tercera parte de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), mucho se ha hablado sobre que su protagonista Tom Holland aparecerá en esta entrega junto a otros actores que también han interpretado al personaje en la pantalla grande.

Entre dimes y diretes, Zendaya finalmente se pronunció respecto a la pregunta que muchos fanáticos del “hombre arácnido” se hacen sobre si Tobey Maguire y Andrew Garfield participarán en Spider-Man 3 en donde la actriz retomará su papel de “MJ”.

Y es que la ganadora del Premio Emmy por Mejor actriz en una serie dramática (Euphoria), participó como invitada del programa de Jimmy Kimmel donde fue cuestionada respecto al tema por el presentador.

Como era de esperarse, la conversación se dirigió hacia los rumores que apuntan que Tobey Maguire y Andrew Garfield retomarán sus papeles como Spider-Man en la próxima película del personaje dentro del UCM, llevando de esta forma el famoso Spider-Verse por primera vez a la pantalla grande en versión live-action.

“Todo es muy secreto”, respondió Zendaya sobre cómo está siendo trabajar en el rodaje de la película. “No puedo confirmar ni desmentir”, añadió.

Pese a la negativa de la actriz de dar alguna pista sobre el proyecto, Kimmel ha seguido intentando sonsacarle algo y le ha comentado si ha pasado Acción de Gracias cenando con los Spider-Men (Spider-Man en plural).

“No puedo decir eso”, afirma la intérprete. “Casi… Esa ha sido buena. Ha sido buena”, añade. Cuando Kimmel lo ha intentado una vez más preguntando si Maguire, al ser vegano, tomó tofu en lugar de pavo, Zendaya ha dicho: “No tengo ni idea. De verdad que no”.

Aunque el presentador no consiguió lo que se proponía, que Zendaya no quiera hablar del tema sigue dejando abierta la puerta a que el rumor sea una posibilidad real. No solo el fichaje de Foxx como “Electro” da pie a pensar eso.