Paula Levy asegura que Talina Fernández la corrió de su casa y ahora es 'homeless'

Paula Levy, una de las hijas de Mariana Levy y José María Fernández 'El Pirru' se 'sinceró' con sus seguidores de Instagram la madrugada de este sábado para hablar sobre su situación actual.

De acuerdo a la joven de 18 años de edad, Talina Fernández, su abuela materna, la corrió de su casa hace algunos meses, por lo que actualmente está 'homeless'.

Luego de asegurar que no tiene hogar, la chica aclaró que vive con una de sus tías, pero no tiene un lugar fijo, por lo que considera viajar a Canadá y mudarse con su mejor amiga, pues en México no tiene 'nada qué hacer'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chamonic (@chamonic3)

“No tengo casa, soy homeless, vivo donde crashee la noche porque nadie me quiere adoptar y no sé por qué. Tan sólo soy una persona sin hogar y nadie me quiere adoptar. Neta, ¿qué hago de mi vida?”, declaró.

Además, agregó que estudiar la universidad no está en sus planes actualmente, pero que sí desea en un futuro estudiar algo relacionado con los negocios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chamonic (@chamonic3)

Al contar su situación, varios de sus seguidores le preguntaron por Ana Bárbara, quien estuvo casada con su papá, 'El Pirru', luego del fallecimiento de Mariana.

Paula les pidió a sus seguidores que comentaran el último post de Ana Bárbara para pedirle que la reciba en su casa, asegurando que con 70 comentarios ella notaría la petición.

Hasta el momento ninguno de sus familiares ha mencionado algo al respecto.