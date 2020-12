Sin permiso asesora sobre tratamiento

Aún y que no se le permita facilitar el dióxido de cloro, como tratamiento alternativo, asesorará sobre su uso y beneficios, dijo el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez.

"Yo les explico los protocolos que hay, porque hay un sinfín de protocolos yo les explico cómo pueden tomárselo como médico" recalcó y agregó que al final es decisión de cada persona si opta por ese tratamiento, aunque dijo que ya hay muchas personas que lo están utilizando.

"Se puede ver en las redes sociales, un sinfín de gente que lo está usando, le está yendo bien, la semilla ya la sembramos".

El alcalde dijo lo anterior trayecto a la ciudad de Torreón, en donde estuvo como invitado a la rueda de prensa que organizó la Coalición Mundial de Salud y Vida (Comusav) en la que participarían médicos, investigadores y empresarios sobre el uso del dióxido de cloro, como tratamiento para diversos padecimientos.

"Viene el presidente de la Comusav México, el coronel médico militar Pedro Chávez, el doctor Manuel Aparicio que es el que tiene más experiencia en el uso del dióxido de cloro, con pacientes de todo tipo, viene el alcalde de Aguascalientes y tu servidor"

"Esto no es con fines políticos, el alcalde de Aguascalientes es del PAN yo soy de Morena, esto tiene que ver con que no haya fallecimientos en nuestro país. Son alternativas terapéuticas que se buscan, precisamente que nuestra gente ya no se enferme de coronavirus".

Ávalos Rodríguez recalcó que al realizar la rueda de prensa que se transmitiría en otros países es con la finalidad de que los ciudadanos estén enterados de los estudios científicos que se han hecho en el mundo y de los testimonios y de los pacientes que han utilizado el dióxido de cloro; "en todo el mundo y los que se han curado o que han mejorado su salud, por el tema del coronavirus".

"Las autoridades ya no han dicho nada, volvemos a lo mismo está en las leyes, no es que lo hayamos sacado de la manga, al contrario todas las autoridades debemos buscar alternativas terapéuticas para poder salvar la vida"