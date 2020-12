Denuncian agentes despido injustificado

Dos elementos de Seguridad Pública en Francisco I. Madero, denunciaron que fueron despedidos injustificadamente; a uno de ellos lo dieron de baja por el tiempo que duró su incapacidad, al contagiarse de COVID-19 y al otro porque su familia promovió el voto para el PRI, en la reciente campaña electoral.

"Te pasaste de v…" fueron algunas palabras altisonantes que utilizó el director de la corporación Jesús Sánchez Fraire para notificarle su baja a Rodrigo Santillán, cuando este se reintegró a sus funciones el 23 de junio, luego de los 25 días de incapacidad que le otorgaron en el Seguro Social, al contraer el virus SARS-CoV-2.

Gandhi Hernández fue dado de baja el 21 de octubre; "En público, enfrente de todos mis compañeros, en el cambio de turno me dijo que me daba de baja, por órdenes del alcalde porque mi familia, mi mamá, había promovido el voto para el PRI y que ellos eran del partido Morena y que no era posible que yo siguiera trabajado".

Agrega que el siguiente día entregó un oficio a la Comisión de Seguridad, integrada por los regidores, en donde solicitaba una explicación de su despido, pero no le respondieron y días después acudió al Departamento Jurídico para verificar si ya habían pasado su baja a fin de que se le entregara su liquidación y se le dijeron que no, fue 15 días después de que se le notificó que había causado baja, por abandono de trabajo.

"Fui a preguntar varias veces a Jurídico y me dijeron que no había nada de mi baja y cuando ya me notifican me dicen que fue por abandono de trabajo, cuando yo me presenté a trabajar y enfrente de todos el director me dijo que estaba despedido, es ilógico y luego la cantidad que me ofrecen está fuera de lo justo, de lo que me corresponde porque yo no renuncié ellos me están corriendo por cuestiones políticas y no porque yo haya hecho mal mi trabajo".

Por su parte Rodrigo Santillana menciona; "El 28 de mayo empecé a sentir síntomas y le dije al doctor de Seguridad Pública y me manda al Seguro a que me hicieran el examen y me dieron una incapacidad de 4 días en lo que daban el resultado y cuando ya me dicen que salió positivo me extendieron la incapacidad por 10 días y luego me hicieron una segunda prueba y volvió a salir positiva y pues estaba renovando incapacidades cada tres o cuatro días y ya hasta la tercera prueba que me hacen salgo negativo, pero todo ese tiempo yo les estuve mandando todas las hojas que me daban en el Seguro, luego yo me presenté el 23 de junio en el turno de la noche y ahí en frente de todos me dijo con groserías que había agarrado mucho tiempo de incapacidad".

Rodrigo menciona que incluso ese día que le notificó, en la formación su baja Jesús Sánchez le reprochó el por qué no se reintegró a los pocos días; "Yo le dije que el médico de Seguridad Pública, me dijo que no me podía presentar porque iba a hacer un "contagiadero" y él me dijo que no eran necesarios tantos días, que en tres o cuatro días me tenía que haber regresado, que en la Policía tenía que haber disponibilidad para el trabajo".

Ambos consideraron injusto su despidos, además de que se les exhibió frente a sus compañeros y el argumento que se le dio es absurdo, pues son situaciones que no tiene que ver con su desempeño, además de que no se les está liquidando conforme a derecho y han tratado de hablar con el alcalde Jonathan Avalos para que se les pague lo que dices es justo, pero no los ha querido recibir.

Descartaron buscar su reinstalación, pues mencionan que habría hostigamiento por parte del director, incluso manifestaron que al hacer pública su situación, podría haber represalias en su contra, por lo que responsabilizaron al director y el edil de lo que les pueda pasar, pues dijeron "ya sabemos cómo es esto, como se las gastan".