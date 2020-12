Entrega Ayuntamiento escrituras de vivienda

El Ayuntamiento de Torreón realizó ayer viernes una nueva entrega de escrituras de vivienda, esto dentro del programa "Patrimonio Seguro, Ciudad en Equipo", evento que estuvo encabezado por el alcalde Jorge Zermeño y en el que se beneficiaron a 40 personas de diversos sectores del municipio.

Se realizó el acto en el cuarto piso de la Presidencia Municipal, área en la que se acondicionaron espacios con distancia social y filtros para la entrega de gel antibacterial, asistieron los beneficiados y otros funcionarios de la administración municipal.

Durante su intervención, el alcalde Zermeño destacó la necesidad de apoyar a la ciudadanía con certeza patrimonial, de modo que puedan evitar problemas legales y hasta familiares por la falta de un documento con validez oficial.

Señaló además que en lo que va de este año se han apoyado a unas 140 familias mediante este programa, mismo en el que se les entregan sus documentos cubriendo solamente un costo de recuperación y cumpliendo diversos trámites de selección, de otra forma tendrían que desembolsar cantidades altas de recurso en detrimento de su propia economía.

"Me da gusto que podamos ayudar a la gente, que no sea por falta de dinero, sino que podamos ayudar a todos aquellos que tienen alguna circunstancia que no les permite llevar a cabo sus escrituras… Aquí los ayudamos para que el que no tenga se le apoye, se le ayude, que puedan tener sus escrituras, ya van varias entregas, espero seguir haciéndolas, espero completar el mayor número posible para regularizar lo que sucede en Torreón, tenemos que ir regularizando la tenencia de la tierra para seguridad de las personas", dijo el alcalde.

Zermeño adelantó que el programa se mantendrá en 2021 y en beneficio de familias que así lo requieran, esto de acuerdo a las mismas reglas de operación del programa municipal de Torreón.