Jacobs y Abram no podrán jugar mañana con Raiders

Los Raiders de Las Vegas no contarán con el corredor Josh Jacobs (tobillo) y el profundo Johnathan Abram (rodilla) para el juego de mañana contra Jets de Nueva York.

El entrenador Jon Gruden esperaba que ambos pudieran jugar esta semana, pero no fue posible y ahora espera que las lesiones no duren más.

"Estaba optimista de que ambos jugarían en Nueva York. Pero estaba equivocado", dijo Gruden. "Me he equivocado mucho últimamente aquí. Esperamos tener a esos muchachos de regreso la próxima semana. Si no lo hacemos, continuaremos. Tenemos jugadores capaces y estaremos listos para jugar".

Las ausencias son un golpe a los Raiders (6-5) que buscan recuperarse de la derrota 43-6 de la semana pasada en Atlanta y permanecer en la pelea por los playoffs de la Americana.

Jacobs ocupa el quinto lugar en la NFL con 782 yardas por tierra y nueve anotaciones esta temporada y es una parte importante de la ofensiva de los Raiders.

El reserva Devontae Booker se ha desempeñado bien en un papel de relevo con 326 yardas por tierra y un promedio de 5.5 yardas por acarreo esta temporada.

Las Vegas depende en gran medida del juego terrestre y ocupó el segundo lugar de la liga con un promedio de 190.7 yardas por juego durante una racha ganadora de tres juegos en las semanas 8-10.