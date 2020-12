Se reintegra al cabildo Lizeth Inungaray

Tras el mandato del Tribunal Electoral de Coahuila, ayer se reintegró al Cabildo la regidora del Partido Verde Ecologista, Lizeth Inungaray, aunque el secretario del Ayuntamiento Salvador Vega de León acusó al Tribunal de extralimitarse en sus funciones.

El cuestionamiento lo hizo el secretario luego de que la regidora Evangelina Chávez resaltó en la sentencia que emitió el Tribunal señalaba un plazo de 24 horas para la reinstalación de sus derechos políticos además de sus prestaciones laborales, que deberían entregarse retroactivamente y la sanción de la que serían objeto al incurrir en un desacato.

"En relación a lo que usted comenta, nomás hago de su conocimiento que hay voluntad política para dar cumplimiento a la sentencia que nos ordenó el Tribunal y le voy a decir porque el Tribunal se extralimita en sus funciones. No debería haber decretado primeramente que un servidor citara a una sesión de Cabildo, esas son solamente indicaciones del presidente municipal y no de terceras partes del Ayuntamiento; otra deja sin efectos los acuerdos tomados en las sesiones de Cabildo y también se extralimita en sus funciones por que debió haberlas dictado con libertad de jurisdicción y no modificar los puntos de acuerdo, el reglamento establece que pueden ser modificados en la manera en la que fueran creados. Hay voluntad política por parte del señor presidente para reparar los retroactivos y ¿sabe por qué? porque los regidores, síndicos y alcaldes son parte patronal y entonces no tiene derecho a pago de ninguna de las prestaciones a las que nos condena y no se presentó ningún tipo de amparo para que pudiera ingresar y esa es una determinación del Cabildo", declaró Vega de León.

Además dijo que la sentencia del Tribual no era "liquida" pues no se especificaba la cuantía de lo que se tendría que depositar a la regidora de sus prestaciones.

Luego Evangelina Chávez insistió en la sanción a la que podrían ser objeto al incumplir el mandato del Tribual el secretario le contestó: "A las aportaciones a las que usted hacer referencia, nomás le recuerdo que un servidor es licenciatura en Derecho, soy maestro en amparos, tengo doctorado con acentuación en Derecho Penal y también tengo una maestría en Gobierno y Políticas Publicas y dentro de mi responsabilidad y obligación está también la asesoría al Cabildo".

En su intervención el regidor José Luis Montes Jasso manifestó que se tendría que tendrían que notificar a la Tesorería y Oficialía Mayor, para buscar la manera de depositar el retroactivo de las prestaciones de la regidora.