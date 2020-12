Roban jardín de niños en Ciudad Lerdo

La colonia Francisco Villa Sur en Lerdo fue blanco una vez más de los ladrones. Fue ahora en el kínder Lauro Aguirre a donde lograron ingresar para llevarse algunos objetos de valor, aprovechando que se han mantenido solos debido a la pandemia del COVID-19, que mantiene a los alumnos resguardados en casa.

Fue en el mes de julio, que los vecinos y el propio director del plantel, los que denunciaron una serie destrozos que ocasionaron los ladrones al interior de la primaria Emiliano Zapata, ubicada a escasos metros del jardín de niños. Aunque el plantel, ubicado sobre la avenida Constitución, cuenta con protecciones y está cerrado con candado, los ladrones lograron ingresar forzando una de las rejas del comedor-biblioteca, en donde dejaron colgando una chamarra.

A decir de los vecinos, lograron extraer dos tanques de gas, una parrilla eléctrica así como una bocina. Por fortuna, dos de los salones en donde no pudieron ingresar se encontraban los objetos de mayor valor como pantallas y otros artículos.

Los testigos, solicitaron a las autoridades de la escuela, que se llevaran todo lo que pudiera representan un daño mayor, a fin de evitar tentaciones entre los ladrones. "Estoy segura que fue para amanecer ayer (jueves) porque escuchamos ruidos… no podemos correr el riesgo de que nos vayan a dar un mal golpe", dijo temerosa una de las vecinas cercanas al lugar.

La mujer, recordó que la escuela primaria Emiliano Zapata ha sido blanco de los ladrones y vándalos, causando graves daños en las instalaciones. Incluso maestros colocaron unas hojas en las ventanas con la leyenda "no tengo nada, no me robes", en uno de los salones, que presentaba graves daños.