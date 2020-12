Canjean juguetes por nochebuenas

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Gómez Palacio lanzó una convocatoria mediante la cual cada ciudadano puede obtener una nochebuena a cambio de un juguete que será donado a niños de escasos recursos para esta Navidad.

La alcaldesa Marina Vitela apoya esta iniciativa para motivar a la población a donar un juguete y juntar la mayor cantidad posible y que a través del DIF Municipal lleguen a los polígonos de mayor pobreza o alejados de la mancha urbana, donde además hay más necesidad.

Los interesados solo deben llevar un juguete nuevo que no sea bélico (pistolas no), por ejemplo peluches, carritos, muñecas, balones, juegos de mesa, entre otros, de preferencia que no utilice pilas y que no cueste menos de 50 pesos.

"Lanzamos una iniciativa donde vamos a estar regalando nochebuenas a los ciudadanos que lleven un juguete con valor mínimo de 50 pesos al parque La Esperanza", dijo el director de Ecología, Hiram López Manzur.

Mencionó que se recibirán los juguetes en horario de 9 de la mañana a 18:00 horas a partir del próximo lunes 7 de diciembre durante 15 días; es decir, hasta el 18 de diciembre.

"La gente que acuda, si va en carro ni siquiera tienen que bajarse, ahí mismo se les entrega su nochebuena y pueden salir por ahí en el estacionamiento del parque" dijo López Manzur. Cuentan de inicio con 100 nochebuenas.

La Dirección de Ecología y Medio Ambiente se ubica dentro del Parque la Esperanza en avenida Narciso Mendoza y calzada Forjadores de Gómez Palacio.