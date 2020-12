León recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara

El primer finalista del Guardianes 2020 se definirá hoy por la noche, cuando las Chivas Rayadas de Guadalajara visiten al líder León, favorito para estar en la gran final del torneo.

Si hubo una constante en el atípico Guardianes 2020, fue el imponente andar de "La Fiera" jugando en casa así como también de visitante.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz estuvieron cerca de terminar con paso perfecto como locales, al ganar siete encuentros y empatar uno en la fase regular, mientras que en los cuartos de final vencieron al Puebla para revertir el marcador adverso del partido de ida; por su parte, las Chivas tuvieron una actuación equilibrada jugando en patio ajeno, al ganar tres duelos, empatar dos, y sufrir tres descalabros, mientras que en cuartos derrotaron a las Águilas del América en el Azteca.

El partido de ida no salió como lo esperaban los Rojiblancos. El Estadio Akron no fue una aduana complicada para los Esmeraldas, y además de no verse exigidos a fondo, el empate a un gol les pone en buena posición rumbo a la vuelta. Un empate a cero o a uno, o cualquier victoria en la vuelta le da el pase a los del Bajío. Por el contrario, el Rebaño de Víctor Manuel Vucetich requiere un triunfo por cualquier marcador, o empatar anotando al menos dos goles para meterse a la final por el título.

TÉCNICOS

"Fuimos superiores a Chivas, pero nos faltó la contundencia", declaró el técnico Ignacio Ambriz sobre el partido de ida. "Cometimos un error para que empataran el juego".

Por su parte, Víctor Manuel Vucetich, técnico del "Rebaño Sagrado", dijo que su equipo saldrá hoy por la victoria.

8 VICTORIAS un empate y cero derrotas es la marca de León como local en el Guardianes 2020.

"Creo que no hay duda de que el conjunto de Chivas tiene que salir a ganar, pero tenemos que ser muy inteligentes, muy determinados, pero tenemos el compromiso de salir por la victoria", afirmó el timonel de Chivas.

"Pienso que tenemos elementos para contrarrestar al León sin lugar a equivocarnos", agregó el estratega chiva.

BRIZUELA, DISPONIBLE

Isaac Brizuela se perdió el partido de ida debido a que dio positivo a COVID-19, pero ya está a la disposición de Vucetich, ya que dio negativo en la prueba reciente y se reintegró a los entrenamientos con el primer equipo.

El "Rey Midas" tiene una baraja más amplia para conformar su alineación inicial ante el León. Ya que quienes jugaron y venían saliendo de lesiones, están mejorando día tras día.

Alexis Vega también está en condiciones de jugar desde el inicio si así lo requiere el pastor rojiblanco, de igual manera Jesús Angulo pero no así José Juan Macías, por el tema muscular y que no está al cien por ciento.

En el caso de Gilberto Sepúlveda, quien no pudo terminar el encuentro de ida el pasado miércoles debido a un problema en el tobillo izquierdo, ha evolucionado bien pero es muy probable que se pierda el encuentro de hoy.

El duelo, que iniciará a las 21:00 horas en el estadio León, será dirigido por Diego Montaño Robles, quien estará acompañado en las bandas por Miguel Ángel Hernández Paredes y José Alfredo López Cruz.