Zendaya es la nueva musa de Maison Valentino

La joven actriz es considerada un icono ‘fashionista’, pues ha tenido colaboraciones con el estilista Law Roach, y se le ha visto en varias ocasiones en eventos importantes como la Met Gala, y ha sido portada de varias revistas como Vogue.

Pierpaolo Piccioli, el nuevo director creativo de la marca, explicó en una declaración que quiere darle un toque fresco a Maison con la participación de la también cantante ya que Zendaya en sus palabras: “Es una joven poderosa y feroz”.

Proud to say I have the honor of being the face of @MaisonValentino ...such a dream. Can’t wait for what’s to come pic.twitter.com/yIbQ1BoDt1