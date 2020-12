¿Cómo eliminar las bolsas de los ojos?

Las bolsas en los ojos son un efecto natural que puede deberse al paso de los años o a padecimientos y hábitos como alergias, mala alimenta, o falta de sueño.

Con el paso de los años los tejidos alrededor de los ojos se debilitan y la grasa puede moverse hacia los párpados inferiores, lo que hace que los ojos parezcan hinchados.

Este líquido puede hacer un espacio entre los ojos. Sigue los siguientes consejos para eliminarlas.

Cuida tu consumo de sal

La sal es uno de los grandes causantes de la retención de líquidos, por lo que es recomendable restringir la sal en la medida que sea posible. Pon atención a las etiquetas de los alimentos y opta por la versión sin sal o menos grados.

Bebe suficiente agua

Toma dos litros de agua al día y busca mantenerse con suficiente hidratación. Evitará la retención de líquidos y acumulación de toxinas. También es recomendable evitar las bebidas alcohólicas y excitantes.

Utiliza compresas frías

Puedes usar un paño limpio con agua fría y aplicarlo en la piel durante unos minutos usando presión suave. Otra técnica es utilizar rodajas de pepino frías para enfriar la zona o bolsitas de té heladas (de menta o manzanilla).

Cuida tu rutina de cuidado diaria

No duermas con maquillaje ya que puede irritar los ojos durante la noche. No te duermas sin limpiar tu cara y retirar la suciedad del día. Es importante que no dejes de usar protector solar y llevar lentes oscuros (de ser posible) te vas a exponerte a esta luz.

Duerme a hora correcta

El sueño es reparador, y si no duermes se verá reflejado al día siguiente. Es recomendable dormir de 7 a 8 horas.

Utiliza almohadas extras

Para evitar que los líquidos se acumulen alrededor de los ojos mientras duermes añade una almohada extra o levanta la cabeza del colchón.