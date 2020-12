Primera mujer transgénero en jugar en la Liga femenina de Argentina

Mara Gómez, delantera del equipo Villa San Carlos, recibió este viernes la autorización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que la convierte en la primera mujer transgénero habilitada para jugar en la Primera División de la Liga femenina del país.

"En la mañana del día viernes 4 de diciembre llegó la tan esperada habilitación para que Mara Gómez pueda disputar los encuentros correspondiente al Torneo Transición 2020 'Zona D' del campeonato de Fútbol Femenino de Primera División", anunció el club de la provincia de Buenos Aires.

"Luego de una inmensa lucha y tras una larga espera, Mara Gómez se encuentra habilitada para defender nuestros colores. Esta noticia es un hecho histórico y sin precedentes para el fútbol femenino, siendo la primera jugadora trans en jugar profesionalmente", añade el comunicado.

Gómez, de 23 años, podrá debutar este fin de semana en la segunda jornada del torneo frente a Lanús en un partido que todavía no tiene fecha.

"Agradecemos al presidente del fútbol argentino, Claudio Tapia, por las gestiones realizadas para la aprobación de Mara Gómez en nuestro fútbol. Así mismo agradecemos a todos los que hicieron posible esto. Con perseverancia y sacrificio todo llega. ¡Felicidades, Mara!", concluye la declaración.

Mara Gómez, que jugaba en torneos regionales, se sumó a la pretemporada de Villa San Carlos en enero de este año.

"Me preocupa que todavía no estoy fichada en la AFA, la foto se viralizó y la noticia ya empezó a correr. No sé cuándo se hará el fichaje pero ya estoy haciendo la pretemporada y según la comisión directiva están a la expectativa. Si se da, ojalá que sirva para dar un paso enorme en la inclusión y que tanto yo como mis compañeras podamos incorporarnos al fútbol, a cualquier deporte y a cualquier ámbito de la vida que deseemos", dijo entonces al diario Clarín.

Gómez comenzó a jugar al fútbol a los 15 años y a los 18 recibió su nuevo documento de identidad con el género con el que se identifica.