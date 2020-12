Fútbol femenil tendrá igualdad de condiciones por reforma de la FIFA

Por ello está introduciendo cambios relevantes sobre el estatuto y la transferencia de jugadoras, que se refieren a las garantías necesarias para proteger mejor sus condiciones de trabajo, como su protección por la maternidad.

Se establece la remuneración obligatoria en el nuevo artículo 18, párrafo 7, en el que se indica que según el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y en ausencia de condiciones más beneficiosas previstas en una legislación nacional o en una negociación colectiva, una jugadora tiene derecho a la licencia de maternidad, considerada como un periodo mínimo de catorce semanas de ausencia pagada, así como el derecho a volver a la actividad futbolística tras este periodo.

Su club tendrá la obligación de reintegrarla al fútbol y proporcionar un apoyo médico adecuado y continuo, así como proporcionar instalaciones de conformidad con la legislación nacional o una negociación para la lactancia del bebe.

En el nuevo artículo 6, párrafo 1, se establece que los clubes pueden excepcionalmente registrar a una jugadora fuera del período de registro para reemplazar temporalmente a otra jugadora que ha tomado la licencia de maternidad.

También se aprobó un nuevo artículo sobre la protección especial contra el despido de las jugadoras, por cuanto ninguna, establece, debe sufrir nunca una desventaja de ningún tipo por su embarazo. "Como consecuencia, la terminación unilateral del contrato de una jugadora por el hecho de que se quede embarazada se considerará una terminación sin causa justificada". En el caso de que ocurra se considerará una circunstancia que implicarán sanciones, indemnizaciones y multas.

La FIFA así mismo, introducirá además disposiciones específicas que establezcan normas mínimas para las condiciones de empleo de los entrenadores, reconociendo el papel crucial que desempeñan en el juego.

.@cam10abily23: “This reform about maternity is a great first step. It will allow all female players to be mums, without an afterthought. Top female players can think about having a family, so this reform will allow them to be more liberated.” pic.twitter.com/DWG42qDZcD