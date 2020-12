¿Quién interpreta a quién en Selena: La serie?

Hoy hizo su arribo a Netflix la serie sobre la vida de Selena, que recuerda a la “Reina del Tex-Mex” antes de su partida del mundo terrenal tras ser asesinada en 1995, cuando tenía 23 años, por Yolanda Saldívar.

El drama, que fue producido por la familia Quintanilla, muestra la complicada relación económica que enfrentaron antes de que Selena llegara al estrellato.

Además retrata los inicios de la fallecida cantante y su lucha para triunfar en un género musical dominado por hombres.

Considerando el estreno de Selena: La serie, aquí te decimos quiénes son los actores que interpretan a cada uno de los miembros de la familia Quintanilla.

Selena Quintanilla

Christian Serratos fue la elegida para interpretar la versión adolescente y adulta de la cantante o, como algunos solían llamarla, "La Madonna mexicana".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

La actriz, de 30 años, es conocida por participar en la serie Manual de supervivencia escolar de Ned e interpretar a “Rosita Espinosa” en The Walking Dead.

Mientras que Madison Taylor Báez es la actriz infantil encargada de dar vida a Selena durante su niñez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

Suzette Quintanilla

Noemí González da vida a la hermana de Selena. La actriz ha participado en pequeñas producciones estadounidenses como East Los High y The Young and the Restless, también apareció en la película The Tax Collector con Shia LaBeouf. En el primer episodio, Suzette es interpretada por Daniela Estrada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

Abraham Quintanilla Jr.

El padre de Selena es interpretado por Ricardo Chavira, actor conocido por Desperate Housewives y ganador de dos premios del Sindicato de actores (SAG).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

A.B. Quintanilla

Juan Martínez es el pequeño A.B en el primer capítulo; mientras que Gabriel Chavarría, actor de El Planeta de los Simios: La guerra, toma el papel en los restantes episodios para retratar la juventud y vida adulta del hermano mayor de Selena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

Marcella Samora

Seidy López da vida a la matriarca de la familia Quintanilla. La actriz debutó en la pantalla grande con la reconocida película Mi vida loca y, recientemente, dirigió su primer filme, American Born.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

Chris Pérez

Fue uno de los miembros de la banda Los Dinos. El artista se casó con Selena en secreto en abril de 1992. Es interpretado por Jesse Posey, hermano menor del actor Tyler Posey (Scott McCall en la serie Teen Wolf).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

Pete Astudillo

Fue líder de la escena de la música tejana en la década de 1990. Inició su carrera en la banda de Selena y fue su vocalista de respaldo. Grabó dos duetos con ella Ámame, quiéreme y Siempre estoy pensando en ti, posteriormente se lanzó como solista. El cantautor es interpretado por Julio Macías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena: The Series (@selenanetflix)

¿Aparecerá Yolanda Saldívar en Selena: La serie?

Dado que la primera temporada muestra la infancia y los inicios de Selena en la música, así como sus primeros éxitos, la audiencia no verá el momento en el que Yolanda Saldívar entra a la vida de la cantante y se convierte en presidenta de su club de fans y administradora de sus boutiques.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por R.O.T.N (@rhythmofthenightnyc)