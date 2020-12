¿Qué cambios se presentan en perros de la tercera edad?

Conforme un perro va acercándose a la tercera edad, va presentando cambios que van desde aspectos físicos hasta de comportamiento y temperamento.

La edad a la que un perro se considera anciano puede ser inestable ya que varía entre razas, sin embargo, generalizando, los perros de raza pequeña y mediana son mayores a partir de los 10-11 años, los de raza grande o gigantes desde los 7 u 8 años.

El envejecimiento provoca cambios en todo su organismo. Uno de los que más preocupan a muchos tutores son los cambios que tiene en su personalidad y comportamiento.

Incluso, algunas familias suelen sentir un cierto grado de rechazo hacia el can cuando este comienza a ser menos paciente o se vuelve más renegado o un poco agresivo, especialmente con niños.

Esto es algo inevitable que llega en el rango aproximado cuando se acercan a la tercera edad. Una de las cosas que los tutores pueden intentar para aminorar esto, parte de la paciencia y de no reprenderlo.

Tu perro se volverá menos paciente y tendrá menos energía. Pero es importante que respetes estos cambios. No le grites ni reprendas si desea estar aislado, y no quiere pasar tiempo con niños pequeños, no lo obligues.

Esos cambios van ahumados a los cambios físicos que presenta que lo vuelven más susceptible a determinadas situaciones. Estas son:

*Disminución de la actividad física, lo que puede provocar sobrepeso o problemas locomotores, cardiovasculares, respiratorios, entre otros.

*Alternación del pelaje; se vuelve más áspero, mate y puede cambiar de color.

*Uñas y piel más secas y quebradizas.

*Enfermedades en hígado, riñón, corazón, etc.

*Disminución de la alerta mental, tardan más en darse cuenta de lo que sucede.

*Trastornos del sueño; puede tomar muchas siestas y deambular por la noches.

*Degeneración articular.

*Pérdida de hábitos de eliminación.

*Incontinencia urinaria, flatulencias, estreñimiento, etc.

*Problemas dentales como sarro o gingivitis.

Es importante que seas muy comprensivo y no dejes de animarlo. Debe trabajar con tu veterinario para darle la mejor vida posible; aún si esto requiere cambios en su alimentación o tratamientos.

La acupuntura reduce los dolores y mejora la movilidad, así como disminuye las consecuencias del cáncer; mientras que la fisioterapia casera también es útil para intentar solucionar las consecuencias del desgaste articular.