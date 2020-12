1901: Nace Walt Disney, célebre caricaturista, productor, director, guionista y animador estadounidense

Walter Elias Disney, por su nombre completo, nació en Chicago, Illinois, (Estados Unidos) hace 119 años.

En su juventud fue vendedor de periódicos. Luego comenzó su afición por el dibujo, así como por la dirección y la producción, en un pequeño estudio donde hacía proyectos por encargo.

Empezó con cortometrajes de animación y su primer personaje fue el conejo "Oswald", que abandonó tras una demanda, pero luego recuperó los derechos.

Posteriormente, creó al ratón "Mickey", que resultó ser mucho más popular. Su obra estuvo dirigida fundamentalmente al público infantil, y sus personajes más importantes fueron los animales antropomórficos como "Donald", "Pluto", "Bambi" o "Dumbo".

Alcanzó la fama en 1928 con su serie de dibujos animados con sonido del "ratón Mickey". También realizó la producción de las series de las Sinfonías tontas, gran cantidad de cortometrajes de dibujos animados, además de la colección de filmes de "El Pato Donald".

En 1938 produjo Blancanieves y los siete enanos, el primer largometraje animado de la historia del cine, que se hizo acreedor al primero de los numerosos galardones que obtuvo por parte de la Academia de Cinematografía.

El imperio de este creador se consolidó desde 1949. Disney y su familia adquirieron una mansión en el distrito de Holmby Hills de Los Ángeles, donde hizo realidad su sueño de tener un ferrocarril privado.

Con la ayuda de sus amigos Ward y Betty Kimball, Disney diseñó los planos y comenzó a construir un tren en miniatura. El aparato fue bautizado como "Carolwood Pacific Railroad", por el nombre de la antigua calle en que vivía Disney, Carolwood Drive.

La locomotora de vapor diseñada por Roger E. Broggie, empleado de los estudios, recibió el nombre de "Lilly Belle", en honor a la esposa de Disney.

En 1955 fundó en California el parque de diversiones Disneylandia, el cual está dedicado a sus personajes y al recreo de los niños. Con el tiempo, creó The Walt Disney Company, productora de cine con la que no sólo dio vida a múltiples películas.

Produjo desde entonces varios filmes de dibujos animados de larga duración como Pinocho (1939), Fantasía (1940), Bambi (1942), Cenicienta (1950), Alicia en el país de las maravillas (1951), Peter Pan (1953), La dama y el vagabundo (1955) y 101 dálmatas (1961).

También realizó documentales sobre la naturaleza como El desierto viviente (1953) y La gran pradera (1954), además de narraciones clásicas de aventuras como Veinte mil leguas de viaje submarino (1954) y David Crockett (1955). En el terreno de la comedia están Un sabio en las nubes (1961) y Mary Poppins (1964).

También realizó numerosos programas televisivos. En 1964 fue propuesto para ganar el premio Nobel de la Paz, pero lo obtuvo Martín Luther King.

Fue dibujante, caricaturista, animador y productor fílmico, por lo que recibió varios diplomas de las universidades de California, Yale y Harvard. Además, obtuvo unos 900 galardones diversos por sus innumerables trabajos.

Walt Disney falleció el 15 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, California, a causa del cáncer que padecía y un ataque al corazón.

A su muerte, los ingresos de la compañía homónima ascendían a 110 millones de dólares. Su enorme legado quedó en manos de The Walt Disney Company, también denominada Disney Enterprises, Inc. o simplemente Disney, la cual es la segunda empresa de comunicaciones más importante de Estados Unidos.

A principios de 2006, Disney Enterprises anunció la compra de Pixar Animation Studios por 7.4 billones de dólares, por lo que Steve Jobs se convirtió en accionista mayoritario.

Asimismo, el 7 de febrero del mismo año, Disney recuperó los derechos de su primer personaje "Oswald The Lucky Rabbit", mediante un convenio con la cadena NBC Universal.

Luego de la compra de Pixar, la empresa Disney enfrentó un recorte de personal, por lo que eliminó cerca de 20 por ciento en mano de obra de producción de películas animadas.

En el mundo cinematográfico, Disney destaca recientemente con dos filmes: High school musical 3, que se desarrolla en una escuela; y Bolt que se estrenó el 19 de diciembre de 2008 en México, y es la historia de un perro actor que se pierde en Nueva York. Esta es producida por John Lasseter (director de Toy Story, 1995 y Cars, 2006).

"The Walt Disney Family Museum", inaugurado en San Francisco, abrió sus puertas en 2009, este recinto muestra parte de su vida y sus logros a pesar de los pocos recursos con los que creció, los cuales no impidieron que destacara a partir de los 20 y que llegara a convertir la animación en un arte desde su primer documental, ganador de un Academy Award.

En este inmueble se encuentran el primer dibujo conocido de "Mickey Mouse", animaciones de los personajes Disney, la innovadora Multiplane Camera, que revolucionó la animación; el premio único Snow White an The Seven Dwarfs Academy Award: un Oscar de tamaño completo y siete reproducciones en miniatura, entre otros.

Es así que la compañía continúa con la apertura de nuevos centros de entretenimiento, así como la realización de su reality show titulado High school musical, que ya tiene una secuela de tres filmes, y cuenta con dos versiones latinas: Una realizada en México y otra en Argentina.

En 2012, su compañía llevó a cabo el "Walt Disney World Marathon", la cual es una carrera de 26.2 millas que atraviesa la escénica área de Walt Disney World Resort.

En su filmografía, se destacan títulos como Campanilla y el tesoro perdido, Cuento de Navidad, Los Magos de Waverly, Kika súper bruja y el libro de hechizos, Programa de protección de princesas, Rescatando a papá y La montaña embrujada, por citar algunos.