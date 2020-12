1985: Nace Dulce María, reconocida actriz y cantante mexicana

Dulce María Espinoza Saviñón nació hace 35 años. Inició su carrera desde muy pequeña al figurar en comerciales para la televisión. A los ocho años participó en el programa infantil Plaza Sésamo y luego ingresó a El club de Gaby, a cargo de la actriz Gabriela Rivero.

Además hizo cápsulas para un conocido canal de cable con programas para niños. En la música inició en 1996 con el grupo infantil Kids, el cual se dio a conocer con temas como La mejor de tus sonrisas y permaneció hasta 1999.

Posteriormente realizó junto con su entonces novio y también exintegrante de Kids, Daniel Habif, un proyecto bajo el nombre de D&D, para el cual grabaron cinco temas, pero este grupo no prosperó.

En cine ha trabajado en producciones como Inesperado amor (1999), al lado de la también actriz y cantante Anahí (ex RBD), en la cual se plantea el problema de las drogas; así como en el cortometraje Quimera, al lado de Sherlyn.

En 2000 y tras la salida de Angie se integró a la agrupación Jeans, cuarteto con el que grabó el disco Cuarto para las cuatro y del que se desprendieron los sencillos Entre azul y buenas noches y Corazón confidente.

Su participación en esta banda fue breve, ya que en 2002 la dejó para incorporarse al elenco de la telenovela Clase 406, en la que recibió su primera oportunidad para hacer un protagónico. En ese entonces comenzó un romance con su compañero y actor Alfonso Herrera, quien también formó parte de RBD.

Otros melodramas en los que ha intervenido son Retrato de familia (1995), Alondra (1995), El vuelo del águila (1996), Huracán (1998), DKDA sueños de juventud (1999), Primer amor a mil x hora (2000), Locura de amor (2000), Siempre te amaré (2000) y Rebelde (2005).

La actriz y cantante ha trabajado en programas unitarios de televisión como Mujer… casos de la vida real, Súper ondas club amigos de Fanta, Plaza Sésamo y Cole, entre otros.

Aunado a las grabaciones de la telenovela juvenil Rebelde y su integración al grupo RBD, su trabajo le dio fama hasta que se colocó como todo un fenómeno musical tanto en México como en el extranjero.

En 2006 la actriz y cantante dejó ver al público su sensual figura en un desnudo parcial en la portada de una conocida revista para caballeros, al tiempo que sostuvo un noviazgo que no prosperó con el futbolista Guillermo Ochoa, guardameta del equipo América.

En 2008 protagonizó, junto a Gonzalo García Vivanco, Verano de amor, bajo la producción de Pedro Damián. Este melodrama, al igual que Rebelde, fue tomado de una historia argentina.

Un año después comenzó con los preparativos de lo que sería su segundo libro de poemas, en el que narra cosas que piensa de la vida o que siente, pero con algo menos comercial, ya que, dijo, su deseo es tener un contacto más humano con sus fans.

En 2010 publicó su primer álbum en solitario, tras desintegrarse el grupo RBD; fue lanzado en septiembre de ese año y presentado de manera oficial en noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional. De este trabajo se promocionaron los temas Inolvidable y Ya no.

Por otra parte, la intérprete grabó junto al dueto Chino & Nacho el tema Navidad, Navidad, como parte de un spot de temporada que presentó una cadena de televisión; además, la canción estuvo disponible en versión digital para su descarga a partir del 7 de diciembre de 2011.

En el verano de 2011 lanzó la segunda parte de su álbum Extranjera, con siete canciones, además de un DVD con extras.

También realizó un dueto junto al cantante estadounidense Akon en el tema Beautiful. Ese mismo año también prestó su voz a la doctora Molly Cocatú, uno de los personajes centrales de la película animada El agente 00-P2?, junto a Jaime Camil.

Además protagonizó un episodio de la tercera temporada de la serie Mujeres asesinas, en Eliana, cuñada, con Sebastián Zurita y Fernanda Castillo.

Asimismo, realizó un dueto con Joe Jonas en el tema See no more para (MTV World Stage). En ese entonces recibió una nominación a los Premios Lo Nuestro en la categoría de Mejor Solista Revelación del Año.

En el Festival Internacional de Cine Latino, en Los Ángeles, estrenó ¿Alguien ha visto a Lupita?, una película que protagonizó junto al actor chileno Cristián de la Fuente, del director Gonzalo Justiniano.

El 7 de agosto de 2012 estrena el videoclip oficial Es un drama, perteneciente a la banda sonora de la tercera producción de MTV Latinoamérica, Último Año.

Al año siguiente, la actriz promocionó su sencillo Lágrimas, de su disco Sin fronteras. El tema, contó con la colaboración de Julión Álvarez, y se ubicó en los primeros lugares de popularidad.

Además, se unió a la campaña Someone like me, cuyo propósito es crear conciencia en los jóvenes respecto a las enfermedades sexuales.

Recientemente, presentó su nuevo perfume "Let's Rock", en una firma de autógrafos que ofreció en una tienda de fragancias en la Ciudad de México.

En agosto de 2019, anunció su participación en la comedia romántica Como anillo al dedo.

Recientemente, durante este 2020, dio a luz a su bebé, junto con Paco Álvarez.