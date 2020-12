Pumas perdió en diez minutos lo que hizo en el torneo: Andrés Lillini

Con la voz entrecortada, Andrés Lillini dio la cara después de la humillación recibida en manos del Cruz Azul (4-0), en la ida de las semifinales del Guard1anes 2020.

El entrenador de los Pumas prometió, pero no sonó muy convencido, de que sus jugadores saldrán con todo para la vuelta y buscarán meterle cuatro tantos a La Máquina en la vuelta, a jugarse el domingo por la tarde, en el Estadio Olímpico Universitario.

"Me puedo doblar, pero no quebrar. Saldremos de frente y no vamos a aflojar, son 90 minutos, si Cruz Azul metió cuatro goles, nosotros también", comentó el timonel que llegó como relevo de Miguel González y colocó a los auriazules hasta el segundo lugar de la tabla del torneo.

Sobre cómo levantar a los universitarios después del baile en la ida, Lillini respondió: "Ante una derrota de esta magnitud, tendremos que trabajar exclusivamente en lo que es lo anímico, elegir a los mejores para el domingo y salir a defender lo que es esta institución. Siento una gran decepción por lo mostrado en la cancha".

Además de que se responsabilizó al 100 por ciento por el resultado ante La Máquina. "El ánimo es de una derrota en una semifinal muy complicada. En los primeros 10 minutos, perdimos todo lo que hicimos en 20 fechas. Una tristeza muy grande y el ánimo es propio del resultado. Tendremos tiempo para ver todas las herramientas para que los próximos 90 minutos sean totalmente diferentes".