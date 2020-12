Se abren camino siendo trans

Hace unos días, Ellen Page anunció en sus redes sociales que es trans y que de ahora en adelante su nombre es Elliot.

Page, de 33 años, protagonista de la serie de superhéroes de Netflix The Umbrella Academy y de las películas de X-Men en el papel de Kitty Pride, dio a conocer la noticia a través de una emotiva publicación, donde su nombre de usuario ya cambió de Ellen a Elliot.

"Hola, amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y que mi nombre es Elliot. Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida.

"Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar a quien soy, lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo. Me han inspirado tanto en la comunidad trans. Gracias a todos por su valentía, su generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor", mencionó Page.

La artista no es la única persona trans en el mundo de la farándula. Con tan solo 19 años, Zoey Luna se ha vuelto un símbolo para la comunidad transgénero en California por su tenacidad y espíritu guerrero, que la han convertido en un referente para niños y adolescentes que son rechazados, estigmatizados y maltratados por su identidad sexual.

Zoey ha participado en varios proyectos de cine y televisión, siendo el más reciente la película Jóvenes Brujas: La Hermandad, donde encarna a una de las protagonistas.

Desde los cuatro años, Luna se ha vestido y ha actuado como una niña, aunque al nacer su anatomía se correspondiera con la del género masculino.

"Cuando me miro en el espejo, me siento feliz de ser quien soy ahora. Me siento orgullosa de haber llegado tan lejos", aseguró la joven en entrevista publicada hace tiempo por la agencia española EFE.

En el colegio, Luna pasó algunos de los momentos más "difíciles" de su vida. Sufrió discriminación, acoso sistemático y humillaciones públicas por ser transgénero.

"Cuando estaba en quinto grado, los profesores eran horribles conmigo. No me aceptaban, querían que hiciera las cosas de una manera determinada. (Yo) Era una distracción y un problema, y estaba arruinando el aprendizaje de otros niños, en opinión de ellos, porque estaba siendo yo misma", contó Luna.

Zión Moreno es otro ejemplo de artistas trans. Moreno encarna a "Isabela de la Fuente" en la serie de Netflix Control Z, y además se le verá en el reboot de Gossip Girl.

Zión es mexicoestadounidense. Su mamá es de Chihuahua y su papá de Monterrey, pero ella nació en Texas, así que toda su infancia la pasó hablando español en casa e inglés en la calle. De pequeña, cuando veía producciones mexicanas con su mamá, siempre le decía que de grande quería actuar en historias como esas, pero también veía que, como persona trans, no se sentía identificada.

"Cuando yo estaba chica no me veía representada en televisión, así que es un gran honor para mí esta serie, ojalá que una niña chiquita se sienta identificada conmigo", confesó la actriz en una pasada entrevista con El Universal.

Cuando sus agentes en Estados Unidos le platicaron del personaje para la serie de Netflix, ella se interesó mucho, ya que había tenido varias ofertas de personajes trans que rechazó por la manera de estar representados, pero Isabela tenía otros elementos en los que podía marcar la diferencia.

"Hay estereotipos en personajes trans, que siempre son prostitutas, que tienen vidas muy difíciles o son drogadictas, esa es una realidad para mucha gente y tenemos que respetarla, pero esa no es la realidad para todas las personas trans. Por eso me encantó Isabela, aunque creo que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Me encantaría ver voces de personajes trans que ni siquiera toquen el tema de que son trans, personas que tienen vidas complejas como el personaje de 'Jules' en Euphoria".

Carlos Gascón se declaró trans hace unos años. Hoy en día, es Karla Sofía Gascón y ha hecho varios trabajos en la televisión, además en septiembre de 2018 presentó su libro autobiográfico Karsia: Una historia extraordinaria.

"Cada día me veo más bonita", dijo la actriz en enero pasado en una entrevista con el diario capitalino El Universal. En ese entonces dijo que se hallaba feliz por haberse sometido a una cirugía para ponerse implantes de busto, pero entre la charla confesó que había algo de lo que se arrepentía: no haber pedido una talla más.

"(Los doctores) me recomendaban que me lo pusiera un poquito más grande y yo no les hice caso. Les dije que no porque sí me daba miedo el verme muy voluminosa cuando yo no soy una persona exagerada.

"Si acaso hay algo de lo que me arrepiento es de no haberles hecho caso y haberme puesto un pelín más, pero ya ni remedio, es como anecdótico: no haces caso a los doctores y te lo habían avisado que te ibas a arrepentir", bromeó.

Un caso más es el de Ángela María Ponce Camacho, modelo española, conocida por ser la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España, y competir en Miss Universo en 2018.

Nació en Pilas, provincia de Sevilla, donde sus padres son dueños de un bar. Tiene un hermano y una hermana. A los 16 años comenzó su tratamiento hormonal y a los 24 se sometió a una vaginoplastia; respecto a la cirugía ha dicho "es una decisión personal y no es esencial para ser mujer", y agregó que "la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer".