Desconocen cuántas dosis de vacunas llegarán a Durango

De las casi 250 mil vacunas contra el COVID-19 que anunció la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que llegarían a México en este mes por parte de la empresa farmacéutica Pfizer, la Secretaría de Salud en Durango desconoce cuántas dosis podrían arribar a la entidad pero adelantó que no se prevé que pueda dar una vacunación masiva pero sí se le daría prioridad al sector Salud. Sergio González Romero, titular de la secretaría, dijo que aún no se ha informado nada al respecto de manera oficial por parte de las autoridades federales sobre la llegada de la vacuna.

"Se ha tenido comunicación a nivel central en la Ciudad de México, se están haciendo todos los protocolos necesarios para la logística de ir a vacunar, lo que sí sé es que el sector salud es el que ha de ser priorizado como bien lo dijo el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), estamos en que espera de las dosis que nos tocará como estado, no sabemos cómo se va a elegir, estamos esperando que nos los hagan oficialmente", indicó.

El secretario de Salud dijo que la distribución de la misma no estará a cargo del Gobierno del Estado ya que es la Federación quien se encarga de diseñar la logística. "Estamos viendo nosotros si nos va a tocar entrar en ese protocolo de distribución, acuérdense que esta vacuna tiene unas características muy importantes en su distribución, no es como cualquier vacuna, necesita una ultrarrefrigeración, esa logística la está haciendo la Federación y nos comunicará, me imagino, en breve sobre cómo y dónde vamos a iniciar", comentó en su rueda de prensa habitual.

Una vez más el funcionario estatal pidió a la ciudadanía no bajar la guardia pues Durango se mantiene en semáforo rojo. "Debemos de mantenernos en casa si no hay necesidad de salid, mantener la distancia, el uso del cubrebocas que es obligatorio, no hacer reuniones, sobre todo en esta temporada navideña", advirtió.