Montarán vigilancia especial en los bares y restaurantes de Torreón

El Operativo Cero Tolerancia en La Laguna iniciará este fin de semana una acción especial de vigilancia en bares, restaurantes y establecimientos similares dentro de los principales corredores comerciales de Torreón con el objetivo de evitar aglomeraciones de clientes y que ocurran mayores contagios del COVID-19.

Así lo informaron autoridades estatales y municipales durante ayer jueves, luego de una reunión de coordinación con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la ciudad. Indicaron que la medida obedece a un acuerdo del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna del pasado martes, ya que se busca que la recta final de este año se cumpla con al menos una "estabilización" de cifras en cuanto a contagios y una baja de camas ocupadas.

"Vamos a estar al pendiente, inclusive vamos a montar un operativo en cuestión de la Morelos y lo que es el primer cuadro de la ciudad, evitar la aglomeración de gente y que cumplan con los protocolos señalados por el Subcomité de Salud", incidió el jefe de Inspección y Verificación de Torreón, Juan Antonio López.

El funcionario recordó que durante los últimos días han clausurado unos cuatro establecimientos de ese tipo de giros en la ciudad, principalmente por omitir la instrucción de no permitir aforos mayores al 50 por ciento; no tener espacio suficiente entre mesas y sillas; y permitir el ingreso indiscriminado de personas a las que no se les toma temperatura o reparte gel antibacterial.

Por su parte, autoridades estatales detallaron que las acciones serán complementarias al mismo Operativo Cero tolerancia, el cual ha ejecutado unas 60 clausuras en todo tipo de espacios durante la presente contingencia sanitaria, entre las cuales destacan restaurantes bar, salones sociales, quintas, bares, canchas deportivas, cantinas y expendios de bebidas alcohólicas.