Orlegi demanda a Disney

unque no tienen actividad en la cancha, los Guerreros del Santos Laguna siguen siendo tema de conversación y en esta ocasión fue por un caso presentado en la corte, ya que Grupo Orlegi, propietario del club Albiverde, entabló una demanda en contra de la mundialmente conocida empresa de entretenimiento, Disney.

DERECHOS DE TV

Fue en una corte de Los Ángeles, California, donde se interpuso la demanda por parte del grupo encabezado por Alejandro Irarragorri, que contrató al despacho Quin Emannuel-Von Wobeser y Sierra, reconocido por su efectividad y su agresividad en los juzgados. El abogado Fernando Carreño es el encargado de ese litigio y explicó en una entrevista televisiva, que se trata de "un caso de abuso de poder de la empresa Disney, porque en el momento que quiso completar una fusión con Fox Sports, de más de 70 mil millones de dólares, sacrificó de manera ilegal los derechos de transmisión de televisión del Club Santos, que no estaban dentro del patrimonio, es decir, los ofreció como parte de una serie de activos que iban a liquidar, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizara esta unión millonaria".

El tema central de la demanda gira precisamente en torno a que no se le ha pagado al Club Santos, el dinero correspondiente a derechos de transmisión de televisión, los cuales pertenecen a la empresa Fox Sports, que está en venta en México, para no caer en una práctica de monopolio. "Disney está abusando el poder que tiene y ha incumplido y desafiado una serie de obligaciones que esta autoridad le impuso", añadió Carreño, explicando que el club Albiverde sufre un duro golpe monetario y se le dificulta mantener y generar empleos, ya que el recurso procedente de los derechos de transmisión, es uno de los más grandes que tiene el equipo de futbol.

¿QUIÉN TRANSMITIRÁ?

Peor aún, es que Disney está buscando una quinta prórroga para la venta de Fox Sports México, determinación que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones este mismo viernes 4 de diciembre, cuando, en el peor de los casos, Santos Laguna podría quedarse sin empresa que transmita sus partidos de la Liga MX. "Se han llegado las fechas de vencimiento para que se vendan están empresas que ya no quiere Disney, y el viernes el IFT puede decir que ya no hay prórroga, Disney liquidará la empresa que tenía los derechos, lo cual dejaría al equipo sin cadena de transmisión, además de dejar de percibir ingresos por televisión y publicidad. Hay una incertidumbre total de no saber quien nos transmitiría para el siguiente torneo", describió el representante legal del Grupo Orlegi.

La falta de una empresa que transmita los partidos por televisión, sería también un duro golpe en el ámbito de los patrocinios con los que cuenta el club, ya que esos patrocinios son en base a la publicidad y proyección que se brinda, con las transmisiones a nivel nacional e internacional. La agencia Reforma señala que Santos Laguna ha buscado acercamientos con Fox Sports y Disney desde meses atrás, motivados por la falta de pagos, pero no se ha contado con una respuesta y por ello se interpuso la demanda en California, bajo las causas de Incumplimiento de contrato y acuerdo de buena fe, Manipulación Fraudulenta e Interferencia dolosa.

Al darse a conocer esta demanda y hacerse evidente la falta de ingresos por derechos de televisión en el Club Santos, aficionados al equipo Albiverde han manifestado en redes sociales, una especie de "repudio" hacia la gigante del entretenimiento, Disney, por negarse a pagar lo que corresponde y buscar ampliar el lapso para negociar la venta de su empresa Fox Sports, que por ley, no puede ser de su propiedad, ya que cuentan con la cadena ESPN y sería un caso de monopolio evidente, algo que no está permitido por las leyes mexicanas. Bromeando en las mismas redes sociales, fanáticos afirman que esa es la razón por la que Santos no tendría dinero suficiente para contratar refuerzos rumbo al próximo torneo. Personal del Club Santos Laguna se reservó las declaraciones respecto a este tema, para la realización de este reporte.