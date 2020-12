Promete 'Pequeña Lulú' el título mundial Supermosca

La clasificada mundial número uno del Consejo Mundial de Boxeo, Lourdes "La Pequeña Lulú" Juárez está comprometida a llevar a casa el título mundial Supermosca el cual disputa próximo 12 de diciembre frente a la campeona mundial Guadalupe Martínez.

Juárez Trejo, finalmente disputará la corona absoluta, ante la campeona de las 115 libras, en un duelo que se antoja explosivo entre dos peleadoras que llegan en gran momento y que presumen estilos diametralmente opuestos.

Lulú, suma 6 años sin conocer la derrota; tiempo en el que se ha ganado el respeto del exigente aficionado mexicano; y se ha consolidado como una de las favoritas a ceñirse la corona del mundo.

"He esperado mucho tiempo este momento, estoy muy motivada pues esa noche no solo estará en juego mi sueño, sino el orgullo de la familia pues estamos muy tristes porque perdió mi hermana Mariana, pero yo traeré alegría a la casa; hay mucha gente que ha creído en mí y no pienso fallarles, mucho menos ahora".

"Mi hermana es mi mayor inspiración, sé que va a recuperar el campeonato y que seremos campeonas de forma simultánea", sentenció la pugilista con marca profesional de 30 triunfos, 4 de ellos por la vía del nocaut.