Piden equidad de género en reforma a pensiones en México

Un esquema con equidad de género que mejore las condiciones de retiro de las mujeres, así como la incorporación de trabajadores informales, destacan entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa en el Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre la iniciativa del Ejecutivo para reformar el sistema de pensiones.

"Falta el componente que propuso el Consejo Coordinador Empresarial para equidad de género. No se está atendiendo la disparidad y las desventajas que tienen las mujeres frente a los hombres en el mercado laboral y de pensiones", dijo el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Bernardo González.

El directivo volvió a cuestionar el tope al cobro de comisiones que incluye la iniciativa y recordó que existía un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se reducirían las comisiones que no se habían logrado en otras administraciones.

"Va a afectar la viabilidad y la operación de las administradoras privadas. El 50% de la industria tendría pérdidas inmediatas si se adopta el promedio que se establece en la iniciativa. Tendrían que cerrar varias y eso va en detrimento de los trabajadores porque tendrían menos opciones para decidir quién administra sus recursos", dijo González.

Por su parte, el titular de la Unidad de Seguros y Pensiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Noriega Curtis, dijo que se debe enriquecer la reforma en pensiones que contemple a los trabajadores informales así como esquemas adicionales de ahorro voluntario.

En ese sentido, propuso que los trabajadores que no alcancen 750 cotizadas, tengan la posibilidad de retirar en parciales los recursos que se encuentren en su cuenta de Afore.

A la par, comentó que se pueden establecer esquemas de cuotas fijas en ahorro voluntario, las cuales se puedan retirar cuando el trabajador lo requiera.

El funcionario reconoció que la propuesta de tope a comisiones es delicado. Sin embargo, se busca alcanzar cobros a los trabajadores que sean competitivos comparados con otros países.

"Sabemos que es un tema delicado, el presidente dijo que se tienen que alcanzar niveles de comisiones internacionales, buscando comparaciones realistas y adecuadas que aseguren que las afores sean tan competitivas a nivel internacional", dijo.

Es la reforma posible: Consar

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dijo que la iniciativa del gobierno federal no es la reforma que a muchos les gustaría ver, pero es la posible al contar con un consenso de amplios sectores de la sociedad, con lo que hizo un llamado a los legisladores a enriquecerla y aprobarla, al tratarse de una responsabilidad histórica.

"Se trata de una de las reformas más importantes de la presente administración. Atiende una deuda pendiente con los mexicanos y un gran reto en materia de justicia social. Además, es una reforma urgente que resulta ya impostergable. Hoy, la presente legislatura tiene una responsabilidad histórica con México. Avanzar ya en la aprobación del proyecto del Ejecutivo Federal es el mejor legado que esta soberanía le dejará a las y los trabajadores de México", dijo Vela.

Durante el Parlamento Abierto, académicos, analistas, representantes sindicales han expuesto sus propuestas sobre la reforma en pensiones, donde los principales riesgos son el elevado número de trabajadores que no alcanzarán una pensión al no contar con las semanas mínimas de pensión, además de aprovechar la oportunidad de discutir una gran reforma al sistema de pensiones del país, no solamente al sistema de Afore.