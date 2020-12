Ocho de las trilogías más emblemáticas del cine

Una trilogía de cine significa no sólo grandes logros en pantalla y fuera de ella, sino un legado importante que deja su impacto en el mundo artístico.

Se trata de historias que sorprendieron, que crecieron en contenido y que se tomaron su tiempo para desenvolver relatos y a personajes con significativo legado.

Estas son algunas de las trilogías del cine más emblemáticas.

Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight

Una pequeña pero peculiar historia de dos extraños que se conocen en un tren y deciden pasar el día juntos, lo que hace que se enamoren, siempre exploró las relaciones personales y es por eso que la idea creció y retomó años después con los mismos personajes en otros momentos de su vida.

The Lord of the Rings

Un texto legendario que parecía imposible de trasladar a la pantalla grande, pero que Peter Jackson logró con tal maestría que revolucionó la forma de hacer películas y de desarrollar franquicias. Épica en todos los sentidos, demostró que grandes ideas hacen grandes sueños y crean grandes películas.

Amores perros, 21 gramos y Babel

Alejandro González Iñárritu dirige historias que exploran con tino y reflexión la condición humana a través de relatos entrecruzados sobre vida, muerte, dolor y decadencia, entre otros. El trabajo de cada cinta es magistral pero en conjunto conforman una trilogía muy íntima sobre el mundo.

Batman de Christopher Nolan

De esos trabajos que trascendieron por mil razones, la cinta es más que la historia de un superhéroe en pantalla, es también una sobre enfrentarse a los propios demonios, sobre justicia y corrupción, sobre poder y control. Relevante por darle seriedad al género, sin sacrificar el espectáculo.

Azul, Blanco y Rojo de Krzysztof Kieslowski

La trilogía de los tres colores destaca porque carga con importantes reflexiones tras el tema de cada una. Los colores aluden a la bandera francesa, retomando tres valores: libertad, igualdad y fraternidad. Son historias conectadas pero independientes, con sellos distintivos en pantalla.

The Godfather

No cualquier película logra tener tal impacto en el mundo cinematográfico como ésta, un relato que no puede ser simplificado como sólo una historia de la mafia, pues habla sobre traición, estrategia y venganza. Cuenta con excelentes trabajo frente y tras la cámara, es la trilogía que se recuerda.

Millenium

The Girl With The Dragon Tattoo es quizá la cinta más conocida de esta trilogía, cuyo remake hollyoodense no impactó igual que esta versión sueca protagonizada por Noomi Rapace y que sorprendió por la gran labor de adaptación de tres principales libros de la saga Millenium.

Episodios IV, V y VI de Star Wars

La historia de ciencia ficción que dio una grata sorpresa al mundo entero con una aventura en el espacio, naves y criaturas de otros mundos, fue la magia de fantasía que marcó a más de una generación y dejó su huella, no sólo en el cine, sino en la cultura popular y miles de fans.