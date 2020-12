Atlético de Madrid exige investigación ante acusaciones de la Comisión Antiviolencia

El Atlético de Madrid exigió "una investigación" ante "las graves acusaciones" de la Comisión Antiviolencia, que propuso este jueves una multa de 350,000 euros al club por incumplimientos de los controles de acceso y permanencia y exceso de aforo en el fondo sur del Wanda Metropolitano.

"El club va a solicitar una investigación para que se aclare qué organismos o personas han propiciado estas acusaciones falsas y carentes de rigor, en base a qué informaciones erróneas se han basado, y qué motivaciones hubieran podido llevar a publicar estas acusaciones en este momento tras casi diez meses sin público en los estadios", expresó el comunicado en su página web oficial.

También "rechaza rotundamente las acusaciones vertidas por la Comisión Antiviolencia", anunció que "recurrirá de inmediato la sanción propuesta y llegará a cuantas instancias judiciales sean precisas para demostrar que en todo momento se han cumplido escrupulosamente los planes de evacuación y el plan de autoprotección del Wanda Metropolitano y todas las medidas de control de accesos de espectadores", según explicó.

"La propuesta de sanción es arbitraria, injustificada y totalmente desproporcionada", insistió la entidad, que consideró que la nota de Antiviolencia está "llena de generalidades, no hace referencia a ningún partido específico, no aporta ningún dato concreto y, sorprendentemente, se realiza una propuesta de sanción hoy, 3 de diciembre de 2020, cuando ya han pasado nueve meses en los que no se ha celebrado ningún partido con espectadores en el Wanda Metropolitano".

"Curiosamente las otras dos sanciones propuestas a otros dos clubes a las que se hace mención en la misma nota emitida, describen en detalle hechos concretos acontecidos en las últimas semanas, facilitando el día exacto y la descripción detallada de los hechos. En el caso de la acusación al Atlético de Madrid, sorprende que no se aporte ninguno de estos datos, como habitualmente hace la Comisión Antiviolencia, y solo se habla de manera genérica", añadió.

"Se acusa al Atlético de Madrid de haber incurrido en un exceso de aforo en la grada de fondo sur, en concreto en la grada de animación. El club afirma rotundamente que nunca se ha producido un exceso de aforo en ningún partido celebrado en el Wanda Metropolitano, ni en la grada de animación ni en ninguna otra zona del estadio", expresó en su comunicado.

"Así lo demuestran los datos de la asistencia real de espectadores en cada uno de los 18 partidos celebrados con espectadores durante la última temporada 19-20, hasta que estalló la pandemia", describe el Atlético, que publica una tabla con todos esos datos, con el número de asistentes en la referida grada de animación y el porcentaje de asistencia sobre el total del aforo.

La ocupación más numerosa en la grada de animación, según esos registros, fue en el Atlético-Real Madrid, con 4.514 aficionados, seguidos por los encuentros de la Liga de Campeones contra el Juventus (4.486) y el Liverpool (4.384). También son los tres con más porcentaje de asistencia sobre el total del aforo con 94,89 por ciento, 94,30 por ciento y 92,16 por ciento, respectivamente.

Esos datos, según el club, "proceden del sistema informático de control de accesos gestionado por La Liga y demuestran que en ninguno de estos 18 partidos disputados con público en el Wanda Metropolitano, la asistencia real de espectadores a dicha zona del estadio superó el 95 por ciento de ocupación y, por tanto, nunca hubo exceso de aforo".

"Asimismo cabe destacar que únicamente en cuatro partidos la ocupación superó el 80%, en concreto fue en los siguientes partidos: 94,89% contra el Real Madrid, 87,85% contra el Barcelona, 94,30% contra la Juventus y 92,16% contra el Liverpool. En cualquier caso, tampoco es posible que hubiera habido un sobreaforo, puesto que como bien es sabido, el sistema informático de control de accesos de La Liga impide la emisión de más títulos de acceso que la capacidad total y de cada zona del estadio", continuó.

Y aseguró: "Evidentemente, en todos los partidos disputados en el Wanda Metropolitano desde su inauguración en septiembre de 2017, se ha respetado estrictamente el aforo del estadio y nunca se ha producido un exceso de aforo, como falsamente afirma la nota de prensa emitida por la Comisión Antiviolencia que habla de reiterados incumplimientos".

"Por otra parte, se acusa al Atlético de Madrid de producirse la ocupación de vías de evacuación en la grada de animación. Como cualquier club que cuenta con una grada de animación, en estas zonas del estadio en las que los aficionados suelen estar de pie es más complejo mantener en todo momento las escaleras totalmente despejadas", explicó.

"En el caso del Wanda Metropolitano, en ocasiones ha habido dificultades únicamente en las dos escaleras centrales y en momentos puntuales de determinados partidos. No obstante, el Club Atlético de Madrid ha establecido recurrentemente los dispositivos de seguridad adecuados para eliminar o minimizar estas situaciones, tomando las medidas adecuadas. Así lo demuestra el hecho de que únicamente en 3 de los 18 partidos disputados la pasada temporada 19-20 ha sido reflejado en el acta oficial del partido emitida por el Coordinador de Seguridad de la Policía Nacional alguna referencia o incidencia con respecto a estas escaleras. Incluso en alguna de dichas actas se menciona expresamente la eficacia de las medidas implementadas por el club y, en otras, se valora positivamente los esfuerzos realizados por el club para mantener despejadas las escaleras en todo momento", afirmó.

"Conviene recordar en cualquier caso, que cualquier decisión o actuación de todos los que participan en la organización de un partido (club, Policía, seguridad privada, etc) debe regirse por el sentido común, la responsabilidad y la proporcionalidad, evitando generar situaciones de riesgo donde no las hay", apuntó.

"Por tanto, es evidente que la acusación que ahora emite la Comisión Antiviolencia en relación a las vías de ocupación no se ajusta a la realidad, y se exagera y generaliza incomprensiblemente", recalcó el Atlético, que aseguró que "en ningún momento se ha producido un riesgo de ninguna clase, ni siquiera en los partidos de mayor afluencia de público".