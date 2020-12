Lucha Villa reaparece con foto de su cumpleaños 84

La cantante Lucha Villa, una de las más destacadas del género ranchero, festejó su cumpleaños 84 el pasado 30 de noviembre.

La intérprete de canciones como Ya no me interesas, No discutamos y Resulta es una de las exponentes del regional mexicano, por lo que la fecha de su natalicio no pasó desapercibida.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista Juan José Origel, compartió una fotografía del cumpleaños número 84 de Lucha Villa; la cantante luce bastante feliz por los pasteles que recibió.

"Ayer celebró sus 84 años la gran Lucha Villa", escribió el también colaborador del programa Hoy.

A lo largo de los años, la propia familia de la cantante ha compartido que la salud de Villa se ha deteriorado, ahora está en silla de ruedas para poder moverse mejor.

Es considerada como una de las principales figuras de la música vernácula, no obstante, se retiró de los reflectores en la década de los 90 debido a complicaciones de salud.

Luego de someterse a una cirugía estética, esta no le fue bien practicada y dejó secuelas en su persona, entre ellas daño cerebral, por lo que su capacidad motriz y de lenguaje se vieron dañados.