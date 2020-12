Encabeza municipio de Torreón quejas ante la Condusef

Aun con la pandemia por COVID-19 que obligó a la suspensión del servicio presencial, Torreón encabeza las controversias presentadas ante la Condusef en Coahuila en el presente año, sin embargo, refleja un 49.6% menos que en el 2019.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que se atienden 3,096 controversias presentadas en Coahuila de enero a octubre de 2020, lo que significa un 43.8% menos que en el mismo periodo del año anterior, motivado en gran parte por la pandemia y el cierre temporal de la oficina, en virtud de las medidas adoptadas en materia de salud. A partir del mes de agosto se reabrió la atención al público de forma presencial.

En dos municipios se concentraron el 84.1% de las controversias: Torreón y Saltillo. En el caso de Torreón, registró 2,758 en 2019 y 1,391 en 2020, un 49.6% menos, pero se mantiene en primer lugar en la entidad; Saltillo alcanzó 2,059 en 2019 y 1,212 en 2020, un 41.1% menos.

Las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en Coahuila fueron: consumos no reconocidos, con 307 asuntos; negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el contrato, con 228; solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada, con 211, que en conjunto representaron el 24.1% del total, destacando el aumento de Transferencia electrónica no reconocida de 82.5% y negativa a cumplir con la conclusión anticipada establecida en el contrato con el 78.1% en comparación al mismo periodo.

El 84.9% se atendieron vía Gestión Electrónica, proceso amigable que tiene establecida esta Comisión Nacional con las entidades financieras. El 31.9% fueron presentadas por las personas adultas mayores, lo que significó un aumento de 1.3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019 (30.6%). En Torreón, los adultos mayores presentaron 515 controversias en 2020, lo que significó el 52.1% del total de las presentadas por este estrato de la población, cuando en el mismo periodo de 2019 significaron el 60.2%.