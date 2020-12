Pide Coprised denunciar venta de dióxido de cloro

La Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) llama a denunciar a cualquier establecimiento o persona que promocione la venta del dióxido de cloro para tratar el COVID-19 u otras enfermedades, pues no está permitido por las autoridades de Salud.

Así lo informó el titular en la región Laguna, Jesús Rentería, quien insistió en que su venta no está permitida por lo que se ha solicitado a los verificadores estar pendientes para la detección de este producto ya sea en farmacias o en otros establecimientos.

Rentería dijo que la idea es asegurar el producto de manera inmediata para impedir su venta y notificar a los responsables sobre la prohibición que existe en la entidad.

Hasta el momento no se ha logrado asegurar el producto, pues mencionó que mucha de la venta se realiza a través de las redes sociales o de persona a persona.

"Por las redes sociales, no tienen domicilio, ese es el problema que no podemos rastrearlos, pero no está permitido en ningún momento", reiteró.

A las personas que detecten ofreciendo el producto o en algún establecimiento, el titular de la Coprised pidió denunciarlas, ya sea de manera directa en las oficinas de la comisión ubicadas en calle Justo Sierra número 207 entre las avenidas Mina y Bravo en Gómez Palacio o bien vía telefónica en el 871-723-5574.

Rentería recalcó que el uso del dióxido de cloro es solo industrial y no medicinal. Informó que el único método preventivo que existe para prevenir el COVID-19, es lo que han informado las autoridades de Salud: el constante lavado de manos con agua y jabón, uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos.

El también médico mencionó que el consumo de esta sustancia es dañina para la salud "el cloro es un alcalino, altera lo que es la mucosa oral, esófago, puede haber una intoxicación y causar un daño multiorgánico".

Es por ello que pide no caer en las sugerencias de personas que no son profesionales de la salud e insiste en que se denuncie la venta del producto a fin de evitar daños a la salud.

Advertencias

Exhortan a denunciar la venta del producto.

* Recuerda que su venta para su consumo no está permitida.

* El uso del dióxido de cloro es industrial y no medicinal.

* Las denuncias se pueden recibir de forma directa en las oficinas de Coprised en Gómez Palacio y también se pueden recibir vía telefónica en el 871-723-5574.