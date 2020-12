Evander Holyfield lanza reto para Mike Tyson

El exboxeador Evander Holyfield insiste en que quiere subir al cuadrilátero para enfrentarse de nuevo a Mike Tyson.

Casi 25 años después de vencerlo dos veces reteniendo el título del peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Holyfield quiere la tercera pelea.

NO QUIERE MÁS EXCUSAS

Después de ver a Tyson en un combate de exhibición contra Roy Jones Jr., el sábado por la noche en el Staples Center, de Los Ángeles, Holyfield dice que una tercera pelea entre él y Tyson sería "un evento mundial y el único que cualquiera quiere ver".

En un comunicado de prensa, dijo que "Mi equipo trató de hacer que la pelea sucediera y no obtuvimos nada más que excusas".

Agrega que "Ahora puedo ver porqué quería una pelea de puesta a punto antes de pensar en pelear conmigo".

"No más excusas. Esta es la pelea que debe suceder por nuestros dos legados. El sábado por la noche dijiste que estabas listo para pelear conmigo, así que firma el contrato y sube al cuadrilátero, Tyson. El mundo está esperando y ahora depende de ti. Yo estoy listo", indica el texto.

Después de que Tyson, de 54 años, aparentemente superara a Jones, de 51, en una pelea que terminó en empate, dijo que planea subirse al ring para otra pelea de exhibición en el futuro, aunque podría ser con un oponente diferente.

Tyson no pareció rehuir enfrentarse a Holyfield a continuación, pero notó que es posible que necesiten eliminar al intermediario para que la pelea suceda.

Dijo que "quizás Evander necesita hablar conmigo porque cada vez que mis socios comerciales hablan con los suyos, no sale bien", dijo Tyson después de la pelea del sábado.

"Entonces, no lo sé. Si pudieras ver lo que hicimos esta noche, si estos tipos realmente se preocupan por el bienestar de Evander, habrían tenido esta pelea para Evander. Tal vez hagamos otra, pero con quien sea que esté, quien lo esté manejando está totalmente equivocado", indicó.

RIVALIDAD "DE OREJA"

Tyson y Jones iban a recibir una bolsa garantizada de un millón de dólares y Tyson supuestamente estaba en posición de ganar 10 millones después de los ingresos televisivos del "pago por evento".

La semana pasada Holyfield, de 58 años, dijo al podcast "I am Athlete" la semana pasada que "no iba a subir al cuadrilátero por menos de 25 millones" de dólares. Holyfield no ha participado en un combate de boxeo autorizado en casi 10 años, y habían pasado más de 15 para Tyson.

La rivalidad entre Tyson y Holyfield fue una de las mejores del boxeo de la década de 1990. En noviembre de 1996, Holyfield, quien estaba en medio de una remontada de su retirada, sorprendió a un Tyson de primer nivel al conseguir una victoria por KO técnico en el décimo primer asalto. Holyfield también ganó la revancha de junio de 1997 por descalificación en el cuarto asalto cuando Tyson le mordió dos veces una oreja, incluso arrancándole un trozo, en represalia por lo que él percibió como cabezazos intencionados. Tyson, que había estado perdiendo las primeras vueltas de esa pelea, fue castigado con dos puntos después del primer mordisco y luego lo volvió a morder.