Entregan en Torreón espacio habitacional a personas en situación de calle

Autoridades municipales entregaron un espacio habitacional nuevo a dos personas de la tercera edad, mismas que desde años se encontraban en situación de calle y con diversos problemas de salud.

El acto de entrega de llaves del lugar se realizó ayer miércoles en la mañana, estuvo encabezado por el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, así como por diversos directores de departamento, mismos que destacaron la necesidad de entregar ese apoyo debido a la carencia que tenían esas personas desde hace varios años, incluso en algún momento tuvieron que pasar noches en sitios como el estacionamiento de la presidencia municipal.

"Estamos siendo solidarios con don Manuel, con su hija, ellos vivían en la calle, dormían abajo de los techos, donde se podía… La verdad es que me parece que se hace un acto de justicia, buscándoles una vida como todos quisiéramos que la tuviéramos todas las familias de Torreón, el tener que andar viendo dónde duermes porque no tienes manera de trabajar o no tienes dónde dormir. Fueron a presidencia, nos pidieron que los dejáramos dormir en el estacionamiento, así lo hicimos buscándole un techo, ayuda para alimentarse, pudimos canalizar a don Manuel para que revisaran sus lesiones", señaló Zermeño.

Por su parte, la titular de la Dirección de Atención Ciudadana, Claudia Álvarez, afirmó que el nuevo domicilio de las personas beneficiadas se ubica en la calle Octava de la colonia Segunda rinconada La Unión. Se trata de una finca con baño, cocina, dormitorios, un pequeño patio y hasta se equipó con una estufa eléctrica y un refrigerador.

Se trata de un área total de 36 metros cuadrados que además cuenta con electricidad, drenaje y agua potable, gestiones que se realizaron entre la propia oficina de Atención Ciudadana y Obras Públicas de Torreón.