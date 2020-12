Aún no aplicarán vacunas contra la influenza en Gómez Palacio

Debido a que no se ha dado total cobertura a la población vulnerable, la Jurisdicción Sanitaria II todavía no abrirá la aplicación de la vacuna contra la influenza pues se encuentra diseñando estrategias para atender a quienes aún no han acudido para vacunación. Jorge Luis Candelas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria con sede en Gómez Palacio, informó que al momento se tiene cerca de un 40 por ciento de avance de la meta trazada. La prioridad es atender a la población considerada como vulnerable, que son: personas adultas mayores, niños menores de cinco años, embarazadas y con alguna enfermedad crónica.

De una semana a otra se logró avanzar un 5 por ciento, ya que de acuerdo con Candelas, para entonces se tenía un registro del 35 por ciento de las 62 mil dosis que se pretenden aplicar en esta temporada. El jefe de la Jurisdicción dijo que en esta semana se tendrá lista la estrategia a emprender para atender a la población vulnerable que todavía no ha acudido a los centros de salud para la aplicación de la vacuna. Aunque se informó que sería iniciando el mes de diciembre que se abriría la aplicación a la población abierta, la Jurisdicción Sanitaria todavía diseña dicha estrategia. "Todavía tenemos un porcentaje que cubrir de población en riesgo pero estamos diseñando acciones para incrementar la cobertura y estar en condiciones para iniciar lo antes posible con la aplicación a la población", explicó. De acuerdo con el funcionario, las estrategias que se emprenderán deberán atender las medidas preventivas que obliga la pandemia del COVID-19 a fin de proteger a la población. Las personas que se encuentren dentro de la población en riesgo y que aún no ha recibido la vacunación, podrán acudir a su Centro de Salud para obtenerla.