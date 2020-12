Taylor Swift muestra avance de la música que está regrabando

La primera muestra de estas nuevas grabaciones llegó con el tema "Love Story", canción de su álbum "Fearless", con el que ganó el Grammy en 2008, y que sirve de banda sonora en un anuncio para una empresa de citas por internet que ha dirigido el actor Ryan Reynolds.

"Bien, mientras mis nuevas grabaciones no están terminadas, mi amigo Ryan Reynolds me preguntó si podría usar un fragmento de uno de mis temas para un anuncio que escribió, así que ... ¡Aquí hay un adelanto de 'Love Story'! ¡Trabajando duro para hacerles llegar la música pronto!", aseguró la artista en Twitter.

La canción aparece en la segunda mitad del anuncio, que utiliza el estribillo final del tema con un sonido prácticamente idéntico al de la grabación original de 2008, aunque se aprecia una voz más madura.

Swift, que ahora tiene 30 años, explicó el proceso para grabar de nuevo ese clásico que compuso a los 18 años.

"Creo que ha sido más divertido hacer 'Love Story' porque en la música antigua mi voz era muy adolescente y, a veces, cuando escucho mi música antigua y mi voz de más mayor me hace sentir como si fuera una cantante diferente ahora", explicó la artista en el programa "Good Morning America".

"Así que ha sido muy divertido volver a grabar aquellas canciones que siento que podría mejorar", opinó.

