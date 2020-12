Fallece Rafer Johnson, campeón en los Juegos Olímpicos 1960

El exatleta murió en su casa en Los Ángeles, de acuerdo con Michael Roth, amigo de la familia. No se dio a conocer la causa del deceso.

Johnson fue uno de los más grandes atletas desde 1955 hasta su triunfo olímpico en 1960. Ganó el campeonato nacional de decatlón en 1956 y la plata olímpica en Melbourne ese mismo año.

Su carrera olímpica incluyó ser el abanderado de Estados Unidos en 1960 y encender la antorcha en el Memorial Coliseum de Los Ángeles durante la inauguración de 1984. Johnson estableció récords mundiales tres veces en medio de una dura rivalidad con su compañero de UCLA C.K. Yang de Taiwán y el soviético Vasily Kuznetsov.

Johnson ganó el oro en los Juegos Panamericanos de 1955 en apenas su cuarto decatlón. En un evento de bienvenida en Kingsburg, California estableció su primer récord mundial, superando la marca del dos veces campeón olímpico y Bob Mathias, su héroe de la infancia.

El 5 de junio de 1968, Johnson estaba trabajando en la campaña de Kennedy cuando le dispararon al candidato demócrata en la cocina del Hotel Amnassador en Los Ángeles. Johnson, junto a la exestrella de la NFL Rosey Grier y el periodista George Pimpton detuvieron a Sirhan Sirhan, momentos después de que abrió fuego.

Kennedy falleció al día siguiente.

“Sé que hizo todo lo que pudo para cuidar a mi tío Bobby en el momento más vulnerable”, dijo la sobrina de Kennedy, Maria Shriver por teléfono. “Su devoción a mi tío Bobby fue pura y real. Protegió a su amigo. Incluso después de la muerte de mi tío Bobby se mantuvo cercano”.

Johnson posteriormente aseguró que el asesinato fue “uno de los momentos más devastadores" de su vida.

Nacido con el nombre de Rafer Lewis Johnson el 18 de agosto de 1934 en Hillsboro, Texas, se mudó con su familia a California en 1945, junto a su hermano Jim, quien es miembro del Salón de la Fama de la NFL.

Johnson fue un estudiante destacado y jugó fútbol americano, baloncesto y béisbol, además de brillar en el atletismo en la escuela Kingsburg Joint Union High.

Durante su segundo año de preparatoria el entrenador de Johnson lo llevó a Tulare a ver competir a Mathias en el decatlón. Johnson dijo que aquella experiencia lo llevó a posteriormente a elegir esta disciplina atlética.

Johnson se retiró tras los Olímpicos de Roma. Comenzó a actuar en películas y trabajó brevemente como presentador deportivo antes de convertirse en vicepresidente de Continental Telephone en 1971.

Johnson trabajó con el Cuerpo de Paz, March of Dimes, la Asociación de Distrofia Muscular y la Cruz Roja de Estados Unidos.

