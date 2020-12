¿Cómo escuchar tu 'Spotify Wrapped 2020' en la aplicación?

Durante el confinamiento en el que hemos estado casi todo este 2020, la música ha sido uno de los elementos más importantes. Canciones como "Blinding Lights" de The Weeknd o "Dance Monkey" de Tones And I fueron el soundtrack que acompañó la vida de muchas personas que hacen uso de Spotify, uno de los servicios más conocidos para escuchar música.

A pocas semanas de terminar el año, Spotify ha brindado a sus usuarios un resumen de la música y podcast que más han escuchado; así como el top 5 de las canciones que repetían una y otra vez, por medio de historias cortas que se pueden compartir en diferentes aplicaciones.

Si quieres saber cómo encontrar el recuento de la música que más escuchaste este año sigue leyendo.

Para poder acceder a las historias cortas que te dicen cuál es la música que más has escuchado deberás tener la aplicación de Spotify descargada en tu dispositivo móvil, ya que desde la computadora sólo podrás ver un Top con las 100 canciones que más reprodujiste este 2020.

Una vez descargada, deberás abrir Spotify. Debajo de los artistas que escuchaste recientemente podrás ver un recuadro con la leyenda "Todo lo que escuchaste en 2020". Una vez que lo seleccionas las historias comenzarán a aparecer.

En ellas Spotify Wrapped te informa cuántos minutos de música oíste, los géneros musicales que escuchaste este año y tu top 5; cuál fue la canción que no podías dejar de reproducir, así como el día en que la descubriste, en el que más veces le diste play y el número de ocasiones que la oíste; además de decirte cuáles fueron los podcasts y artistas que marcaron tu año.

Spotify Wrapped también te presenta algunas historias interactivas, en las cuales te pregunta sobre la década y el artista del que más oíste música, en las que te da diferentes opciones para que tu elijas la respuesta.

También es posible compartir este recuento en Instagram y Facebook, así como como dejar un mensaje de agradecimiento en Twitter al artista que te acompañó todo el año con su música. Si hay alguna otra red social en donde quieras compartir tu recuento de canciones, podrás copiar y pegar el link.

Spotify Wrapped dio a conocer; además, los artistas, discos, canciones y podcast más escuchados a nivel mundial. De acuerdo con su sitio web, Bad Bunny fue el artista más escuchado a nivel mundial este 2020, con más de 8,300 millones de escuchas; luego de él, le siguen Drake y J Balvin.

Dentro del top 5 de canciones más escuchadas se encuentran "Blinding Lights" de The Weeknd, con casi 1,600 millones de reproducciones; en el segundo y tercer lugar, respectivamente, están "Dance Monkey", de Tones And I, y "The Box." de Roddy Ricch.