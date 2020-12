Fascitis Necrosante, la causa de muerte de Jerry Demara 

La causa del fallecimiento de Jerry Demara, exparticipante de La Voz … México como parte del equipo de Paulina Rubio, fue revelada por su hijo Gerardo Demara.

Durante una entrevista para el programa Chisme No Like, Gerardo dijo que fue una bacteria la que provocó la muerte de su padre, pues ésta comienza a comerse el músculo y la piel cuando el sistema inmune está muy bajo de defensas, una enfermedad conocida como Fascitis necrosante.

“Mi papá la tuvo que sufrir gacho porque aparte que su cuerpo estaba luchando contra el COVID aunque no tuviera ningún síntoma, su cuerpo estaba haciendo lo suficiente para que no le diera ningún síntoma, por eso fue que la bacteria se apoderó de todo su cuerpo. Entonces le hicieron una cirugía para empezarle a arrancar pedazos de la piel de la pierna donde estaba más afectada porque lo único que queda con esa bacteria es quitar la piel, no hay antibiótico que la mate, literalmente es entrar y cortar la piel, entonces tuvo dos cirugías, la segunda estuvo más complicada, tuvo más incisiones”, detalló.

Según el reporte de los médicos, en la inyección de la vitamina B12 que se aplicó para aliviar los síntomas de COVID (días antes de ser hospitalizado), pudo una bacteria atravesar la piel y contaminar la sustancia, atacando su cuerpo y sus defensas bajas; la bacteria aprovechó para activarse y hacer daño al organismo.

Además, Gerardo Demara compartió que luego de la aplicación, Jerry casi se desmayaba del intenso dolor; lo llevaron a un centro médico en California, estuvo tres horas sin recibir atención, por lo que fue trasladado a otro hospital, donde finalmente le detectaron la enfermedad.

“Tenía que ser sedado, porque tenía heridas abiertas porque los doctores revisaban las heridas constantemente para evitar que la bacteria siguiera destruyendo. Llegó a un punto donde empezaron a fallarle otros órganos (...) en adelante estaban tratando de tenerlo estable pero ya es muy difícil, se les fue unas cinco veces y lo resucitaron, y otra vez; llegó el punto donde la bacteria pasó por todo su cuerpo y desgraciadamente ya no había más que hacer”, contó.